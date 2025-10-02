Избиение собак юным нижегородцем закончилось полицейской проверкой

Фото:
Сотрудники полиции проводят проверку после появления в сети видео, на котором школьник жестоко обращается с собаками. Инцидент произошёл в Новой Кузнечихе. Возмущенные местные жители опубликовали кадры в телеграм-канале "Кузнечиха Город. NEWS".
На видео видно, как мальчик выходит из подъезда с двумя собаками, а затем начинает избивать одного из них ногами прямо на улице. По словам очевидцев, пострадавшие животные принадлежат к опасным породам.
Жители микрорайона считают, что подобное поведение ребёнка может быть следствием такого же жестокого отношения к животным дома.
В пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области сообщили, что в настоящее время проводится проверка информации. Заявлений в полицию по данному факту пока не поступало.
Напомним, в августе Нижегородской области утвердили законопроект, предусматривающий штрафы за несоблюдение правил содержания домашних животных.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+