Избиение собак юным нижегородцем закончилось полицейской проверкой Происшествия

Фото: телеграм-канал "Кузнечиха Город. NEWS"

Сотрудники полиции проводят проверку после появления в сети видео, на котором школьник жестоко обращается с собаками. Инцидент произошёл в Новой Кузнечихе. Возмущенные местные жители опубликовали кадры в телеграм-канале "Кузнечиха Город. NEWS".

На видео видно, как мальчик выходит из подъезда с двумя собаками, а затем начинает избивать одного из них ногами прямо на улице. По словам очевидцев, пострадавшие животные принадлежат к опасным породам.

Жители микрорайона считают, что подобное поведение ребёнка может быть следствием такого же жестокого отношения к животным дома.

В пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области сообщили, что в настоящее время проводится проверка информации. Заявлений в полицию по данному факту пока не поступало.

Напомним, в августе Нижегородской области утвердили законопроект, предусматривающий штрафы за несоблюдение правил содержания домашних животных.