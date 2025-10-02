Geely рассматривает запуск производства автомобилей в Нижнем Новгороде
Названы площадки в Нижегородской области, где может появиться АЭС
Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Последние новости рубрики Происшествия
02 октября 2025 19:00Избиение собак юным нижегородцем закончилось полицейской проверкой
02 октября 2025 17:08Мужчина получил тяжелые ожоги на пожаре в Сормове
02 октября 2025 16:54Финансировавшего террористов иностранца задержали в Нижнем Новгороде
02 октября 2025 16:43Находившуюся в федеральном розыске женщину задержали в Павлове
02 октября 2025 15:42Пожар в доме привел к гибели женщины на улице Ванеева
02 октября 2025 15:27Бастрыкин заинтересовался аварийным домом на улице Гвоздильной
02 октября 2025 14:23Глеб Никитин: в Нижегородской области отражена атака БПЛА
02 октября 2025 13:37Охранника из Нижнего Новгорода приговорили к 11 годам за присягу на верность ИГ*
02 октября 2025 11:27Скандал с педофилией в нижегородской спортшколе обернулся уголовным делом
02 октября 2025 09:00Бывшие сотрудники поликлиники в Балахне пойдут под суд за хищение миллиона
Происшествия

Избиение собак юным нижегородцем закончилось полицейской проверкой

02 октября 2025 19:00 Происшествия
Избиение собак юным нижегородцем закончилось полицейской проверкой

Фото: телеграм-канал "Кузнечиха Город. NEWS"

Сотрудники полиции проводят проверку после появления в сети видео, на котором школьник жестоко обращается с собаками. Инцидент произошёл в Новой Кузнечихе. Возмущенные местные жители опубликовали кадры в телеграм-канале "Кузнечиха Город. NEWS".

На видео видно, как мальчик выходит из подъезда с двумя собаками, а затем начинает избивать одного из них ногами прямо на улице. По словам очевидцев, пострадавшие животные принадлежат к опасным породам.

Жители микрорайона считают, что подобное поведение ребёнка может быть следствием такого же жестокого отношения к животным дома.

В пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области сообщили, что в настоящее время проводится проверка информации. Заявлений в полицию по данному факту пока не поступало.

Напомним, в августе Нижегородской области утвердили законопроект, предусматривающий штрафы за несоблюдение правил содержания домашних животных.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Животные МВД Собаки
