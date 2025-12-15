  1. Политика
Происшествия

Названа причина таинственной смерти прохожего на улице Родионова

15 декабря 2025 18:46 Происшествия
Названа причина таинственной смерти прохожего на улице Родионова

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

В СК назвали причину таинственной смерти прохожего в Нижнем Новгороде. Как выяснилось, у мужчины имелось заболевание. От него он и скончался. 

Напомним, что трагедия произошла 12 декабря возле дома №17 на улице Родионова. По предварительной информации, у мужчины ухудшилось состояние, и он упал. Травм у него не обнаружено.

Следователи организовали проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение. 

Теги:
Нижегородский район СК Смертность
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных