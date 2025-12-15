Названа причина таинственной смерти прохожего на улице Родионова

Фото:
В СК назвали причину таинственной смерти прохожего в Нижнем Новгороде. Как выяснилось, у мужчины имелось заболевание. От него он и скончался.
Напомним, что трагедия произошла 12 декабря возле дома №17 на улице Родионова. По предварительной информации, у мужчины ухудшилось состояние, и он упал. Травм у него не обнаружено.
Следователи организовали проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.
