Названа причина таинственной смерти прохожего на улице Родионова Происшествия

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

В СК назвали причину таинственной смерти прохожего в Нижнем Новгороде. Как выяснилось, у мужчины имелось заболевание. От него он и скончался.

Напомним, что трагедия произошла 12 декабря возле дома №17 на улице Родионова. По предварительной информации, у мужчины ухудшилось состояние, и он упал. Травм у него не обнаружено.

Следователи организовали проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.