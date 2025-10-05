Автобусы ускорились на Московском шоссе благодаря новой выделенной полосе Общество

Фото: телеграм-канал "Нижегородский транспорт"

На участке Московского шоссе от тоннеля Московского вокзала до станции метро "Канавинская" появилась новая выделенная полоса для общественного транспорта. Об этом сообщил телеграм-канал "Нижегородский транспорт".

По данным источника, после введения выделенки автобусы преодолевают этот отрезок в часы пик всего за пять минут. Ранее на это уходило от восьми до десяти минут.

Кроме того, в районе ТЦ "Шайба" расширили уже существующую полосу для общественного транспорта. Это улучшило условия посадки и высадки пассажиров, повысив их безопасность. Переразметка дороги и небольшое сужение проезжей части также способствовали более спокойному движению автомобилей.

Ранее на этом же отрезке, но в противоположном направлении, уже была организована выделенная полоса. Благодаря ей время проезда сократилось с 15–20 минут до 4–5 минут.

Напомним, что в 2025 году в Нижнем Новгороде сделали еще три выделенки.

Ранее сообщалось, что в приволжской столице может появиться около 25 км новых трамвайных линий.