Geely рассматривает запуск производства автомобилей в Нижнем Новгороде
Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Названы площадки в Нижегородской области, где может появиться АЭС
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
02 октября 2025 18:26Около 25 км новых трамвайных линей может появиться в Нижнем Новгороде
02 октября 2025 18:00Нижегородская мэрия готова потратить на новогодние подарки детям 12 млн рублей
02 октября 2025 17:44В 2,5 раза сократился срок получения справок для оформления питания детям в "молочной кухне"
02 октября 2025 17:41Ремонт дорог по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" в Нижегородской области выполнен более чем на 77%
02 октября 2025 17:36Четыре страны Африки отменили визы для россиян
02 октября 2025 17:18Выставка артефактов времен ВОВ открылась в Нижнем Новгороде
02 октября 2025 16:29Диетолог рассказала, почему конфеты с сорбитолом стали новым трендом у молодёжи
02 октября 2025 16:22Отопление подают в школы и детсады Нижнего и Кстова в плановом режиме
02 октября 2025 16:10Новые дорожные знаки установят в Нижегородской области в 2026 году
02 октября 2025 15:51Представители партии "Единая Россия" поздравили старшее поколение Нижегородской области с Днем пожилого человека
Общество

Около 25 км новых трамвайных линей может появиться в Нижнем Новгороде

02 октября 2025 18:26 Общество
Около 25 км новых трамвайных линей может появиться в Нижнем Новгороде

Фото: Александр Воложанин

ГБУ "Институт развития агломераций Нижегородской области" приступил к подготовке документации по планировке территорий для продления трамвайной сети в Нижнем Новгороде. По плану около 25 км новых линий могут появиться в Сормовском и Приокском районах, а также в поселке Новинки. Приказы о начале работ утвердил региональный минград, ориентировочный срок завершения разработки — октябрь 2026 года.

В ведомстве отмечают, что выбор трассировки новых путей связан с активной застройкой: в Сормовском районе введены новые дома, в деревне Ольгино и поселке Новинки реализуются проекты комплексного освоения незастроенных территорий. По словам министра градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области Дарьи Шунаевой, развитие "зеленого" электротранспорта должно обеспечить транспортную доступность этих локаций и снизить нагрузку на магистрали. Одновременное развитие трамвая по трем направлениям, как подчеркивает министерство, улучшит мобильность более чем для 500 тысяч жителей, у которых остановки окажутся в шаговой доступности.

Новые пути планируется прокладывать вне улично-дорожной сети. Это позволит запустить дополнительный вид общественного транспорта, независимый от автомобильного трафика.

Ожидается, что быстрый и экологичный трамвай охватит как существующие кварталы, так и зоны активной застройки, повысит инвестиционную привлекательность города и сделает поездки для горожан более удобными.

Строительство предлагается вести поэтапно. На первом этапе в Приокском районе линию продлят от Мызы до Ипподрома вдоль проспекта Гагарина; участок длиной 5 км улучшит доступность для 126 тысяч жителей. На втором этапе трамвай пойдет в Ольгино и Новинки, где реализуются проекты комплексного развития; новая линия протяженностью 11,5 км охватит 193 тысячи человек. В Сормовском районе планируется продлить существующую линию с охватом территорий Светлоярского парка, 6-го и 7-го микрорайонов и жилого комплекса "Корабли", с возможностью дальнейшего выхода к железнодорожной станции "Народная". Протяженность этого участка — около 8 км, расчетная зона охвата — 200 тысяч жителей.

По предварительным оценкам, суммарный пассажиропоток на новых линиях составит 41,5 тысячи человек в сутки и 13,2 млн в год. С учетом модернизации действующих маршрутов общий годовой пассажиропоток в городе может вырасти до 62,1 млн, что в 2,5 раза больше показателя 2021 года.

Как пояснил начальник отдела подготовки проектов планировки и межевания территории ГБУ "Институт развития агломераций Нижегородской области" Олег Середнев, градостроительная документация должна определить оптимальные коридоры прохождения объектов, зоны размещения и параметры землеотвода, а также стать основой для проектирования. На стадии проектных работ будут уточнены ключевые технические решения по конструктивным элементам сети и организации строительства, а также рассчитаны ориентировочные затраты на подготовку территории.

После завершения разработки документация по планировке будет утверждена региональным минградом и направлена в минтранс Нижегородской области для подготовки проектно-сметной документации. Предполагается финансирование за счет бюджетов разных уровней; дополнительно рассматривается концессионная модель. Инициатива входит в масштабную программу модернизации городского электротранспорта в Нижнем Новгороде, которая относится к числу крупнейших в России.

Ранее редакция НИА "Нижний Новгород" выяснила, где будут менять трамвайные пути в 2026 году. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Минград Общественный транспорт Трамвай
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных