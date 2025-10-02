Около 25 км новых трамвайных линей может появиться в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Александр Воложанин

ГБУ "Институт развития агломераций Нижегородской области" приступил к подготовке документации по планировке территорий для продления трамвайной сети в Нижнем Новгороде. По плану около 25 км новых линий могут появиться в Сормовском и Приокском районах, а также в поселке Новинки. Приказы о начале работ утвердил региональный минград, ориентировочный срок завершения разработки — октябрь 2026 года.

В ведомстве отмечают, что выбор трассировки новых путей связан с активной застройкой: в Сормовском районе введены новые дома, в деревне Ольгино и поселке Новинки реализуются проекты комплексного освоения незастроенных территорий. По словам министра градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области Дарьи Шунаевой, развитие "зеленого" электротранспорта должно обеспечить транспортную доступность этих локаций и снизить нагрузку на магистрали. Одновременное развитие трамвая по трем направлениям, как подчеркивает министерство, улучшит мобильность более чем для 500 тысяч жителей, у которых остановки окажутся в шаговой доступности.

Новые пути планируется прокладывать вне улично-дорожной сети. Это позволит запустить дополнительный вид общественного транспорта, независимый от автомобильного трафика.

Ожидается, что быстрый и экологичный трамвай охватит как существующие кварталы, так и зоны активной застройки, повысит инвестиционную привлекательность города и сделает поездки для горожан более удобными.

Строительство предлагается вести поэтапно. На первом этапе в Приокском районе линию продлят от Мызы до Ипподрома вдоль проспекта Гагарина; участок длиной 5 км улучшит доступность для 126 тысяч жителей. На втором этапе трамвай пойдет в Ольгино и Новинки, где реализуются проекты комплексного развития; новая линия протяженностью 11,5 км охватит 193 тысячи человек. В Сормовском районе планируется продлить существующую линию с охватом территорий Светлоярского парка, 6-го и 7-го микрорайонов и жилого комплекса "Корабли", с возможностью дальнейшего выхода к железнодорожной станции "Народная". Протяженность этого участка — около 8 км, расчетная зона охвата — 200 тысяч жителей.

По предварительным оценкам, суммарный пассажиропоток на новых линиях составит 41,5 тысячи человек в сутки и 13,2 млн в год. С учетом модернизации действующих маршрутов общий годовой пассажиропоток в городе может вырасти до 62,1 млн, что в 2,5 раза больше показателя 2021 года.

Как пояснил начальник отдела подготовки проектов планировки и межевания территории ГБУ "Институт развития агломераций Нижегородской области" Олег Середнев, градостроительная документация должна определить оптимальные коридоры прохождения объектов, зоны размещения и параметры землеотвода, а также стать основой для проектирования. На стадии проектных работ будут уточнены ключевые технические решения по конструктивным элементам сети и организации строительства, а также рассчитаны ориентировочные затраты на подготовку территории.

После завершения разработки документация по планировке будет утверждена региональным минградом и направлена в минтранс Нижегородской области для подготовки проектно-сметной документации. Предполагается финансирование за счет бюджетов разных уровней; дополнительно рассматривается концессионная модель. Инициатива входит в масштабную программу модернизации городского электротранспорта в Нижнем Новгороде, которая относится к числу крупнейших в России.

