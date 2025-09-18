Власти раскрыли, каким станет стадион "Водник" после реконструкции
Общество

Камеры на Гагарина и Окском съезде начали фиксировать водителей с телефонами

18 сентября 2025 13:57
Камеры на Гагарина и Окском съезде начали фиксировать водителей с телефонами

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде заработали три новых комплекса фотовидеофиксации, отслеживающих нарушения правил дорожного движения, связанные с использованием мобильных телефонов за рулем. Об этом сообщили в ЦРТС. 

По его данным, камеры установлены на одних из самых загруженных участков города — Окском съезде и проспекте Гагарина. Они фиксируют случаи, когда водитель держит телефон в руке во время движения. Такое поведение считается нарушением, даже если разговор короткий или идет без набора текста. 

Правилами дорожного движения разрешается использовать мобильный телефон только при наличии гарнитуры или через громкую связь. За нарушение предусмотрен административный штраф в размере 1500 рублей.

В ЦРТС напомнили, что аналогичный комплекс установили на прошлой неделе в Володарском муниципальном округе, и менее чем за семь дней все четыре камеры зафиксировали более 200 случаев использования телефона за рулем.

Ранее сообщалось, что мобильная камера заработает в Плотничном переулке из-за нарушителей парковки. 

