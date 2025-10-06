Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Названы площадки в Нижегородской области, где может появиться АЭС
Geely рассматривает запуск производства автомобилей в Нижнем Новгороде
Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Происшествия

Скорая помощь врезалась в столб в Нижнем Новгороде: есть пострадавший

06 октября 2025 16:52 Происшествия
Скорая помощь врезалась в столб в Нижнем Новгороде: есть пострадавший

Фото: телеграм-канал "Мой Нижний Новгород"

В Нижнем Новгороде автомобиль скорой помощи врезался в столб, пытаясь предотвратить столкновение с другим транспортным средством. Инцидент произошел 6 октября около 12:35 на улице Львовской, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

По предварительным данным, 48-летний водитель скорой помощи двигался с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом. Чтобы избежать аварии с другим автомобилем, он резко повернул руль и наехал на женщину, которая пересекала проезжую часть в неположенном месте. После этого машина скорой помощи врезалась в опору освещения.

В результате происшествия пострадала 69-летняя женщина-пешеход. Ее увезли на скорой. 

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.

