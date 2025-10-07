Роспотребнадзор: вспышки вируса Коксаки в Нижегородской области нет
Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
07 октября 2025 17:36Курящие россияне всё чаще сталкиваются с проблемами при трудоустройстве
07 октября 2025 17:21Нижегородские активисты провели мероприятия в честь дня рождения Владимира Путина
07 октября 2025 17:15Почти 32,5 тысячи нижегородцев стали пациентами "Поездов здоровья" с начала года
07 октября 2025 16:40Новогоднее оформление улиц обойдется Нижнему Новгороду в 5,7 млн рублей
07 октября 2025 16:22Эксперты не нашли артефактов на месте будущей Триумфальной арки в Канавине
07 октября 2025 16:04Раздельный сбор мусора продолжают внедрять в Нижнем Новгороде
07 октября 2025 15:56Нижегородцы могут оформить дополнительный отпуск по уходу за ребенком-инвалидом
07 октября 2025 15:37Горячая линия заработала для помощи пострадавшим от атаки БПЛА в Дзержинске
07 октября 2025 15:28Новости о дефектах в загранпаспортах у россиян официально опровергли
07 октября 2025 15:2071 идея нижегородцев воплощена в жизнь по проекту "Вам решать!"
Общество

Почти 32,5 тысячи нижегородцев стали пациентами "Поездов здоровья" с начала года

07 октября 2025 17:15 Общество
Почти 32,5 тысячи нижегородцев стали пациентами Поездов здоровья с начала года

Фото: Никита Духник

Почти 32,5 тысячи человек стали пациентами «Поездов здоровья» с начала года. Жителям Нижегородской области провели более 55,6 тысячи консультаций узких специалистов. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Для того чтобы медики могли точно поставить диагноз, пациентам также выполнили почти 117 тысяч различных исследований – как лабораторных, так и инструментальных. Врачи «Поездов здоровья» напомнили, что зачастую профилактический визит к врачу может закончиться выявлением опасного заболевания. Чем раньше удастся обнаружить патологию, тем легче и эффективнее будет проходить последующее лечение.

«Сегодня наши врачи стараются уделить особое внимание профилактике заболеваний сердечно-сосудистого профиля у нижегородцев. Это довольно распространенные патологии, лечением которых занимаются, в первую очередь, кардиологи. За консультацией по этому направлению в мобильно-диагностические комплексы обратились уже около 11 тысяч человек», – рассказала заведующая отделением по организации работы мобильных медицинских бригад НОКБ им. Н.А. Семашко Ольга Кольчик.

Одно из базовых исследований, которое проводит врач-кардиолог, - это электрокардиография. Так, с начала года в «Поездах здоровья» ЭКГ выполнили уже более 13,2 тысячи раз.

При необходимости пациенту могут назначить дополнительные обследования, например, суточное холтеровское мониторирование сердца. Каждый, кто нуждается в дообследовании, получает соответствующее направление и маршрутизируется в организации здравоохранения региона.

Напомним, проект «Поезда здоровья» реализуется по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с 2018 года. Работа мобильно-диагностических комплексов позволяет выполнять цели и задачи, предусмотренные новым национальным проектом «Продолжительная и активная жизнь».

График работы «Поездов здоровья» обновляется ежемесячно. С актуальной информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения региона. 

Нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» стартовал в стране с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина. Он направлен на ожидаемое увеличение продолжительности жизни к 2030 году и предполагает дальнейшее обновление поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, привлечение в медучреждения все большего числа квалифицированных медицинских кадров, применение новых подходов в профилактике, диагностике и лечении хронических заболеваний, улучшение экстренной медицинской помощи и системы реабилитации, развитие сети национальных исследовательских центров, цифровизацию отрасли. Нацпроект включает 11 федеральных проектов: «Здоровье для каждого», «Модернизация первичного звена здравоохранения», «Медицинские кадры», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Борьба с сахарным диабетом», «Борьба с гепатитом и минимизация рисков распространения заболевания», «Совершенствование экстренной медпомощи», «Развитие федеральных медицинских организаций, включая развитие сети национальных исследовательских центров», «Национальная платформа «Здоровье», «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация».

 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Нацпроект Поезда здоровья
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных