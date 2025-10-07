Почти 32,5 тысячи нижегородцев стали пациентами "Поездов здоровья" с начала года Общество

Фото: Никита Духник

Почти 32,5 тысячи человек стали пациентами «Поездов здоровья» с начала года. Жителям Нижегородской области провели более 55,6 тысячи консультаций узких специалистов. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Для того чтобы медики могли точно поставить диагноз, пациентам также выполнили почти 117 тысяч различных исследований – как лабораторных, так и инструментальных. Врачи «Поездов здоровья» напомнили, что зачастую профилактический визит к врачу может закончиться выявлением опасного заболевания. Чем раньше удастся обнаружить патологию, тем легче и эффективнее будет проходить последующее лечение.

«Сегодня наши врачи стараются уделить особое внимание профилактике заболеваний сердечно-сосудистого профиля у нижегородцев. Это довольно распространенные патологии, лечением которых занимаются, в первую очередь, кардиологи. За консультацией по этому направлению в мобильно-диагностические комплексы обратились уже около 11 тысяч человек», – рассказала заведующая отделением по организации работы мобильных медицинских бригад НОКБ им. Н.А. Семашко Ольга Кольчик.

Одно из базовых исследований, которое проводит врач-кардиолог, - это электрокардиография. Так, с начала года в «Поездах здоровья» ЭКГ выполнили уже более 13,2 тысячи раз.

При необходимости пациенту могут назначить дополнительные обследования, например, суточное холтеровское мониторирование сердца. Каждый, кто нуждается в дообследовании, получает соответствующее направление и маршрутизируется в организации здравоохранения региона.

Напомним, проект «Поезда здоровья» реализуется по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с 2018 года. Работа мобильно-диагностических комплексов позволяет выполнять цели и задачи, предусмотренные новым национальным проектом «Продолжительная и активная жизнь».

График работы «Поездов здоровья» обновляется ежемесячно. С актуальной информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения региона.

Нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» стартовал в стране с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина. Он направлен на ожидаемое увеличение продолжительности жизни к 2030 году и предполагает дальнейшее обновление поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, привлечение в медучреждения все большего числа квалифицированных медицинских кадров, применение новых подходов в профилактике, диагностике и лечении хронических заболеваний, улучшение экстренной медицинской помощи и системы реабилитации, развитие сети национальных исследовательских центров, цифровизацию отрасли. Нацпроект включает 11 федеральных проектов: «Здоровье для каждого», «Модернизация первичного звена здравоохранения», «Медицинские кадры», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Борьба с сахарным диабетом», «Борьба с гепатитом и минимизация рисков распространения заболевания», «Совершенствование экстренной медпомощи», «Развитие федеральных медицинских организаций, включая развитие сети национальных исследовательских центров», «Национальная платформа «Здоровье», «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация».