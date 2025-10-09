Автоэксперт Фёдоров рассказал о новых правилах замены шин в 2025 году Общество

Фото: с сайта ru.freepik.com

С 2025 года в России вступили в силу изменения в правилах сезонной замены автомобильных шин. Несмотря на это, автоэксперты утверждают, что существенных нововведений не произошло, и водителям по-прежнему нужно ориентироваться на погодные условия и здравый смысл.

Что изменилось в правилах использования шин

Основные изменения касаются сроков использования зимней и летней резины. Теперь шипованные шины обязательны с 1 декабря по 1 марта. В северных регионах этот период может быть продлен до апреля или даже мая.

Летнюю резину рекомендуется устанавливать с 1 июня по 1 сентября. Однако, если температура опускается ниже +7 градусов, необходимо перейти на зимнюю резину независимо от даты.

Водителям грозит штраф в размере 500 рублей, если они установят шипованную резину только на одну ось автомобиля.

Новые правила смены резины — мнение автоэксперта

Автожурналист, автоэксперт и блогер Павел Фёдоров в интервью для 360.ru отметил, что закон устанавливает чёткие временные рамки для замены шин, и за их нарушение предусмотрены штрафы. Однако он также подчеркнул, что здравый смысл в этом вопросе играет ключевую роль. Например, если температура опустилась до отрицательных значений в сентябре, по закону водитель не обязан менять шины, но он понимает, что поездка на летней резине в таких условиях может быть опасной.

Когда менять резину в 2025 году?

Павел Фёдоров напомнил, что замена шин должна произойти до 1 декабря 2025 года. Точная дата зависит от погодных условий в разных регионах. В Центральной России, например, в Москве, замена шин может потребоваться уже в конце октября, если среднесуточная температура опустится до +2… +3 градусов. В таких условиях возможны ночные заморозки, и летняя резина может потерять свои свойства.

За что могут оштрафовать автовладельцев с 1 декабря 2025 года?

В России не предусмотрены штрафы за использование "липучки" на загородной трассе или за отсутствие шипов. Инспекторы могут выписать штраф только за использование резины, не соответствующей сезону.

Это правило распространяется на легковые автомобили и легкий коммерческий транспорт весом до 3,5 тонны. Если водитель мотоцикла будет использовать летнюю резину зимой, штраф ему не грозит, так как такая санкция не предусмотрена в КоАП.

Грузовые автомобили и автобусы обязательно должны быть оборудованы зимней резиной. Однако для не полноприводных транспортных средств предусмотрено дополнительное требование: в холодное время года они должны иметь при себе цепи противоскольжения.

Важно помнить, что безопасность на дороге должна быть на первом месте, и не стоит полагаться на возможные лазейки в законе.