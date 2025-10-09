Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Экономика

Альтернативные платежи займут половину безналичного рынка к 2026 году

09 октября 2025 17:00 Экономика
Альтернативные платежи займут половину безналичного рынка к 2026 году

Фото: пресс-служба ВТБ

К 2026 году альтернативные методы платежей — СБП, электронные кошельки, QR-коды, биометрия — составят 47% всех безналичных платежей. В результате каждый второй безналичный рубль в следующем году пройдет без предъявления банковской карты. Такой прогноз в рамках FINOPOLIS 2025 заявил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

Основным фактором этого тренда является рост онлайн-торговли, доля которой достигла в 2025 году 23%, удвоившись с 2020 года. По оценкам ВТБ, объем транзакций только через такие каналы, как СБП, QR и биометрия к 2026 году вырастет более чем впятеро по сравнению с 2023 годом.

Хотя карты пока остаются лидером рынка безналичных платежей, их доля сокращается (в 2025 г. – 58%, в 2026 г. – 53%). По оценкам ВТБ, 2025 год станет переломным: впервые за долгое время объем карточных транзакций снизится в пользу альтернативных каналов.

«Мы наблюдаем не просто изменение предпочтений потребителей, а технологическую трансформацию платежной экосистемы. Быстрый рост альтернативных методов, обусловленный их функциональностью и интеграцией с цифровыми сервисами, свидетельствует о переходе к более гибкой и персонализированной модели платежей. Этот тренд, выражающийся в ускорении перехода от доминирования традиционных карточных решений к диверсифицированному платежному ландшафту, будет формировать рынок в ближайшие годы», — отметил Алексей Охорзин.

Полный переход на новые платежные инструменты, по оценкам экспертов банка, займет 7-10 лет.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных