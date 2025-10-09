Роспотребнадзор: вспышки вируса Коксаки в Нижегородской области нет
Общество

Около 39 млн рублей взыскано с экс-руководства нижегородского "Радиотехбанка"

09 октября 2025 18:35
Около 39 млн рублей взыскано с экс-руководства нижегородского Радиотехбанка

Верховный суд Российской Федерации отказался рассматривать кассационную жалобу бывшего члена правления нижегородского ПАО НКБ "Радиотехбанк" Виталия Кузьмина. Об этом сообщила пресс-служба Агентства по страхованию вкладов.

Таким образом, вступили в силу решения нижестоящих судов, которые признали Кузьмина виновным и привлекли его к субсидиарной ответственности с последующим взысканием убытков в пользу банка.

Ранее в аналогичном порядке к ответственности были привлечены и другие представители бывшего руководства кредитной организации. В их числе — экс-члены правления Александр Смоленцев и Александр Степанов, а также бывший председатель правления Евгений Грин. С указанных лиц солидарно взыскано свыше 39 миллионов рублей.

По данным АСВ, общий объем возможных требований к бывшему руководству "Радиотехбанка" может превысить 2,6 миллиарда рублей. Точная сумма будет установлена после завершения всех расчетов с кредиторами.

Напомним, в 2019 году ПАО НКБ "Радиотехбанк", зарегистрированный в Нижнем Новгороде, был признан банкротом.

Также сообщалось, что с экс-главы Нижнего Новгорода Олега Сорокина планируют взыскать еще два миллиарда рублей.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

