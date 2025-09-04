Более миллиарда рублей взыскали с Олега Сорокина в доход государства Экономика

Фото: 625557,617014,616312

С бывшего мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина в доход государства взыскано свыше 1 млрд рублей, законность происхождения которых не подтверждена. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Нижегородской области 9 сентября.

Установлено, что, занимая должность главы города с октября 2010 по октябрь 2015 года, Олег Сорокин нарушил требования антикоррупционного законодательства. Он продолжал вести коммерческую деятельность, проявляя интерес к работе компании-застройщика и своей супруги Элады Нагорной, а также использовал служебные полномочия для предоставления им льготных условий с целью получения прибыли.

Заключив договоры с министерством государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области по арендованным земельным участкам, Сорокин обеспечил строительство 35 домов жилого комплекса "Новая Кузнечиха". С реализации помещений в этих зданиях в 2014-2022 годах он получил доход в размере более 1,5 млрд рублей.

Часть средств была направлена на увеличение уставного капитала ООО Специализированный застройщик "Старт-Строй". В декабре 2023 года бывшая супруга Сорокина Элада Нагорная подала заявление о выходе из числа учредителей компании. По закону это повлекло обязанность общества выплатить ей стоимость 60 % долей в уставном капитале — сумму более 1 млрд рублей.

В этой связи прокуратура подала иск к Сорокину, его бывшей супруге и связанным с ним лицам, потребовав обратить в доход государства право требования указанной выплаты, связанной с коррупционным правонарушением.

Суд согласился с доводами прокуратуры и удовлетворил исковые требования в полном объеме. В бюджет государства перечислено свыше 1 млрд рублей.

Ранее по иску Генеральной прокуратуры РФ с Олега Сорокина и аффилированных с ним лиц также было взыскано 1,5 млрд рублей, полученных в результате коррупционных действий.