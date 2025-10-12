Замгубернатора Сергей Морозов проведёт личный приём граждан 30 октября Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов проведёт личный приём граждан 30 октября в 14:00 по адресу: Нижний Новгород, ул. Костина, 2. Об этом проинформировали в пресс-службе облправительства.

Сергей Морозов координирует в Нижегородской области политику в сфере транспорта, цифровизацию; транспортное обслуживание населения; контроль перевозок пассажиров и багажа легковым такси; регулярные перевозки.

Также в его ведении находятся учёт и инвентаризация объектов дорожного хозяйства; строительный надзор; контроль долевого строительства; охрана объектов культурного наследия; цифровое развитие строительной отрасли.

На приём могут записаться жители Нижегородской области, если их вопрос ранее был рассмотрен по компетенции и для принятия решения требуется личное участие Морозова.

Для записи необходимо направить письменное или электронное обращение на его имя с изложением сути вопроса. Запись на приём ведётся до 23 октября.

Дополнительную справочную информацию можно получить в приёмной граждан по телефонам: (831) 439-04-98, (831) 430-96-39.