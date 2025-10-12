"Торпедо" прервало серию поражений, одолев на выезде "Барыс" со счётом 3:5 Спорт

Фото: ХК "Торпедо"

12 октября нижегородцы провели второй матч выездной серии с астанинским "Барысом". Обе команды начали сезон довольно сильно, но к этой игре имели по четыре поражения подряд в своих последних матчах. "Барыс" под руководством Михаила Кравца с 13 очками занимал седьмое место в Восточной конференции, "Торпедо" под управлением Алексея Исакова имел 17 очков и находился в топ-4 Западной конференции.

Первый период противостояния начался с результативных действий обеих команд. Кирилл Панюков открыл счёт для хозяев, однако уже через полминуты Максим Летунов рикошетом от вратаря соперника отправил шайбу в ответ — 1:1. Но перед перерывом Райли Уолш броском из скопления игроков вывел хозяев вперёд — 2:1.

Второй период оказался настоящим голевым праздником. Нижегородцы захватили лидерство. Сергей Гончарук забросил шайбу в большинстве, сравняв счёт, а Александр Яремчук своей первой шайбой за "Торпедо" вывел команду вперёд — 2:3.

"Барыс" не остался в долгу - и Семён Симонов вернул игру к ничьей — 3:3. Но на один гол хозяев нижегородцы ответили двумя. Михаил Абрамов точным броском из круга вбрасывания увеличил отрыв в счёте, а Алексей Кручинин успешно реализовал большинство — 3:5.

В заключительном периоде "Торпедо" продемонстрировало уверенную игру, не позволяя "Барысу" сократить разрыв. Несмотря на все усилия астанчан, этот матч завершился победой нижегородцев - и они вернули себе вторую строчку на "Западе".

Теперь "бело-синие" отправятся в Минск, где 14 октября сыграют с местным "Динамо".