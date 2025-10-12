Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Роспотребнадзор: вспышки вируса Коксаки в Нижегородской области нет
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
12 октября 2025 17:27"Торпедо" прервало серию поражений, одолев на выезде "Барыс" со счётом 3:5
12 октября 2025 14:29ХК "Торпедо" объявил о подписании форварда Шейна Принса
12 октября 2025 10:08Руководство волейбольных команд "Горький" и "Спарта" получило поддержку от ВФВ
11 октября 2025 18:06Нижегородская "Чайка" одержала волевую победу над "Молотом"
11 октября 2025 15:49ХК "Торпедо-Горький" крупно уступил новокузнецкому "Металлургу"
11 октября 2025 12:36Нижегородская "Норманочка" обыграла "Аврору" в первом выездном матче сезона
10 октября 2025 23:00"Торпедо" не смогло взять реванш у "Металлурга" и продолжает серию поражений
10 октября 2025 15:00ХК "Торпедо" занял 12-е место в рейтинге эффективности клубов КХЛ
10 октября 2025 11:46ХК "Торпедо-Горький" уступил "Соколу" по буллитам
10 октября 2025 10:52Баскетболисты "Пари НН" не смогли взять реванш у МБА МАИ
Спорт

"Торпедо" прервало серию поражений, одолев на выезде "Барыс" со счётом 3:5

12 октября 2025 17:27 Спорт
Торпедо прервало серию поражений, одолев на выезде Барыс со счётом 3:5

Фото: ХК "Торпедо"

12 октября нижегородцы провели второй матч выездной серии с астанинским "Барысом". Обе команды начали сезон довольно сильно, но к этой игре имели по четыре поражения подряд в своих последних матчах. "Барыс" под руководством Михаила Кравца с 13 очками занимал седьмое место в Восточной конференции, "Торпедо" под управлением Алексея Исакова имел 17 очков и находился в топ-4 Западной конференции.

Первый период противостояния начался с результативных действий обеих команд. Кирилл Панюков открыл счёт для хозяев, однако уже через полминуты Максим Летунов рикошетом от вратаря соперника отправил шайбу в ответ — 1:1. Но перед перерывом Райли Уолш броском из скопления игроков вывел хозяев вперёд — 2:1.

Второй период оказался настоящим голевым праздником. Нижегородцы захватили лидерство. Сергей Гончарук забросил шайбу в большинстве, сравняв счёт, а Александр Яремчук своей первой шайбой за "Торпедо" вывел команду вперёд — 2:3.

"Барыс" не остался в долгу - и Семён Симонов вернул игру к ничьей — 3:3. Но на один гол хозяев нижегородцы ответили двумя. Михаил Абрамов точным броском из круга вбрасывания увеличил отрыв в счёте, а Алексей Кручинин успешно реализовал большинство — 3:5.

В заключительном периоде "Торпедо" продемонстрировало уверенную игру, не позволяя "Барысу" сократить разрыв. Несмотря на все усилия астанчан, этот матч завершился победой нижегородцев - и они вернули себе вторую строчку на "Западе".

Теперь "бело-синие" отправятся в Минск, где 14 октября сыграют с местным "Динамо".

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ХК "Торпедо" Хоккей
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных