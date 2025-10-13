Роспотребнадзор: вспышки вируса Коксаки в Нижегородской области нет
Общество

Нижегородские школьники представят регион на III Всероссийском экофоруме

13 октября 2025 13:49 Общество
Нижегородские школьники представят регион на III Всероссийском экофоруме

Фото: минэкологии Нижегородской области

Нижегородские школьники представят регион на III Всероссийском детском экологическом форуме (6+), который пройдет в Челябинске 14-15 октября.

Как сообщили в региональном минэкологии, команда выступит с проектом "Зелёная мозаика" в номинации "Лучший проект по озеленению". Задача участников — реализовать мероприятия по озеленению в Володарском округе и на территориях Нижнего Новгорода.

Руководитель команды — Мария Шуклина, учитель биологии и химии, педагог дополнительного образования средней школы №5 рабочего поселка Центральный и средней школы №8 сельского поселка Новосмолинский Володарского округа.

По информации организаторов, свои инициативы по защите окружающей среды экспертному жюри представят юные экологи — победители олимпиад и конкурсов, активные участники природоохранных акций. Всего ожидается более 3,5 тысячи детей, в том числе ребята, оставшиеся без попечения родителей или оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

Цель форума — вовлечение молодежи в экологические профессии и формирование профессиональных кадров для отрасли уже со школьной скамьи.

Традиционно в ДЭФ участвуют команды из новых регионов: помимо ДНР и ЛНР, во второй этап в этом году прошли школьники из Херсонской области. В финале за звание лучших поборются представители 51 региона — это победители первого, заочного этапа, в котором участвовали команды из 89 субъектов Российской Федерации. Они представили широкий спектр проектов: от очистки водоемов и озеленения до разработки систем мониторинга качества воздуха.

Программа ДЭФ включает в первый день тематические сессии с экспертами и защиту индивидуальных работ в формате научно-практической конференции. Во второй день пройдут церемония открытия, пленарная сессия с участием представителей власти и специалистов, а также Торжественная церемония, на которой определят команды-победители в 18 номинациях, включая народную. Поддержать команду своего региона может каждый желающий.

Голосование уже стартовало и продлится до 14 октября. Победители и призеры получат финансовую поддержку на дальнейшую реализацию своих проектов.

Детский экологический форум проводится при поддержке комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, Министерства природных ресурсов и экологии РФ и Минпросвещения РФ.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

