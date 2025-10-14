Чертков объяснил, почему Кстовский район присоединили к Нижнему
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Сколько будут стоить билеты на "Буревестник" до Москвы
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
14 октября 2025 10:58Нижегородские депутаты предложили оцифровать все городские памятники
14 октября 2025 10:41Кто умеет обращаться с деньгами в русской классике, а кто — нет
13 октября 2025 17:33Закончились съемки фильма "Бо-Бо" с сыном Евгения Цыганова
13 октября 2025 16:47Нижегородская область будет субсидировать отделение Союза писателей
13 октября 2025 14:14Звания для артистов и деятелей культуры утвердят в Нижегородской области
11 октября 2025 08:00"Русская Венера" вернулась в Нижний Новгород
10 октября 2025 20:00Памятник художнику Гусеву установили в нижегородском сквере
10 октября 2025 16:26Билайн расширил зону роуминга до 218 направлений, добавив Сан-Томе и Принсипи, Соломоновы острова и Американское Самоа
10 октября 2025 16:22Владимир Мединский открыл Первую нижегородскую книжную ярмарку
10 октября 2025 14:14Фотовыставка о трагедии мирных жителей Донбасса открылась в ЗСНО
Культура и отдых

Кто умеет обращаться с деньгами в русской классике, а кто — нет

14 октября 2025 10:41 Культура и отдых
Кто умеет обращаться с деньгами в русской классике, а кто — нет

Фото: Кира Мишина

Книжный сервис Литрес и ВТБ выяснили*, кого из героев русской классики россияне считают финансовым «гением», а кто средствами распоряжаться не умеет. Наиболее подкованным в денежных вопросах респонденты назвали Остапа Бендера, главного героя «Двенадцати стульев» И. Ильфа и Е. Петрова. Самым финансово неграмотным персонажем русской классики стал Киса Воробьянинов из того же сатирического романа. 

Рейтинг персонажей, способных сформировать капитал, возглавил Остап Бендер (22%). Вторую строчку заняла Алёна Ивановна (21%) – старуха-процентщица из «Преступления и наказания» Ф. Достоевского, третью – Павел Иванович Чичиков (20%), главный герой произведения Н. Гоголя «Мёртвые души». В топ-5 также вошли Воланд (14%) из «Мастера и Маргариты» М. Булгакова и Андрей Штольц (11%), герой «Обломова» И. Гончарова. 

Самым неразумным отношением к деньгам, по мнению респондентов, из персонажей русской литературы отличается Ипполит (Киса) Воробьянинов (23%), герой «Двенадцати стульев». На втором месте – Родион Раскольников (20%) из «Преступления и наказания», на третьем – Илья Обломов (17%). Замыкает рейтинг гоголевский Плюшкин (14%) из «Мёртвых душ» и герой «Пиковой дамы» А. Пушкина Германн (12%). 

«Интересно, что финансовые “гении” и менее бережливые герои – персонажи общих историй. Их характеры и способы достичь благосостояния не так однозначны. Остап Бендер – антигерой, его подкованность заключалась в мошенничестве и обернулась трагедией. Чичиков придумал гениальную схему, но выдавать мёртвых крепостных за живых тоже нечестно. Пожалуй, самые бесспорные герои с капиталом – Воланд и Штольц, но если первый – бессмертный Князь тьмы и на его стороне магическая сила, то с Андрея Штольца действительно стоит брать пример: он сделал себя сам. Чтобы стать финансово независимым, много учился и работал, но при этом не растерял человечности», – комментирует результаты исследования редактор художественной литературы группы компаний «Литрес» Анна Данилина. 

Оценивая отражение темы финансов в русской классической литературе, больше половины опрошенных (59%) отметили, что поведение героев действительно может заставить задуматься о необходимости ответственного отношения к деньгам. Но часто персонажи предстают примерами неразумного распоряжения средствами и предостерегают читателей, как поступать не стоит. 

Более трети респондентов (74%) самым важным индикатором разумного отношения к финансам считают умение планировать бюджет и придерживаться его. Затем идёт наличие финансовой подушки безопасности (60%) и стремление постоянно повышать свою финансовую грамотность (55%). 

Финансово неграмотным человеком в первую очередь считают того, кто тратит больше, чем зарабатывает (72%). Вторая по значимости черта – склонность к импульсивным покупкам (59%), третья – нежелание вести учёт своих финансов (53%).

Почти треть опрошенных (31%) считает, что таких героев в русской классике гораздо больше, чем тех, что отличается способностью формировать капитал. Лишь 11% считают наоборот. Чаще всего пользователи отмечали, что русская литература в целом не про деньги, а её основополагающие темы – любовь и глубина человеческой души (41%).

*Исследование проведено Литрес и ВТБ в рамках совместного проекта компаний - поддержки VIII сезона литературной премии «Электронная буква – 2025», где банк выступает генеральным спонсором и наградит победителей в двух номинациях: главной – «Книга года» и новой специальной номинации для чтецов – «Голос классики».

 Опрос прошёл в сентябре 2025 г. среди 1 500 россиян в возрасте 18–65 лет в городах с населением от 100 тыс. человек. Респондентам предлагали ответить на вопросы через онлайн-форму, затем данные были проанализированы. При подсчёте все респонденты принимались за 100%, а остальные данные высчитывались, исходя из этого числа. Пользователям были предложены как готовые варианты ответов, так и графа «Другое». Они могли выбрать не только один, но и несколько вариантов ответов.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ВТБ Книги Опрос
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных