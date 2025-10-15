Сколько будут стоить билеты на "Буревестник" до Москвы
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Чертков объяснил, почему Кстовский район присоединили к Нижнему
Происшествия

Водителя автобуса будут судить за наезд на пенсионерку в Нижнем Новгороде

15 октября 2025 14:43 Происшествия
Водителя автобуса будут судить за наезд на пенсионерку в Нижнем Новгороде

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде завершено расследование уголовного дела в отношении 66-летнего водителя автобуса, который совершил наезд на пешехода. Инцидент произошел 9 апреля 2025 года около 15:00 на улице Дьяконова. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

По ее данным, мужчина поехал на красный сигнал светофора и сбил пожилую женщину, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал. Пострадавшая получила серьезные травмы. 

По факту случившегося следователи специализированного отдела по расследованию ДТП ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

В ходе следствия была собрана достаточная доказательная база, подтверждающая вину водителя. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Автозаводский районный суд для рассмотрения по существу.

Санкции указанной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Также возможно дополнительное наказание в виде запрета на занятие определенных должностей или ведение профессиональной деятельности сроком до трех лет либо без такового.

Ранее сообщалось, что в сентябре в Нижнем Новгороде автобус сбил курьера на электровелосипеде. 

