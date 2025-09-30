Нижегородский автобус сбил курьера: проводится проверка

Государственная инспекция труда в Нижегородской области начала проверку обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадал курьер службы доставки.
Авария произошла 30 сентября на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде. По предварительной информации, рейсовый автобус маршрута № 70 столкнулся с мужчиной, передвигавшимся на электровелосипеде. Пострадавший был одет в фирменную куртку одного из популярных сервисов доставки.
Как сообщил главный государственный инспектор труда в регионе Илья Мошес, специалисты инспекции уже взаимодействуют с профильными органами для установления всех обстоятельств происшествия.
По его словам, сейчас проводится проверка, чтобы определить, имел ли инцидент производственный характер, а также уточняется степень и характер травм, полученных водителем электровелосипеда.
