Автобус протаранил семь машин в Нижнем Новгороде из-за неисправности

Фото:
В Нижнем Новгороде на проспекте Ленина 28 сентября произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Нижегородской области.
По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность автобуса. В результате поломки водитель не справился с управлением, и маршрутка по инерции задела ещё семь машин, находившихся поблизости.
Пассажиры автобуса не пострадали. Однако среди находившихся в повреждённых автомобилях есть пострадавшие — двое несовершеннолетних и один взрослый. Все они были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
Сотрудники Госавтоинспекции продолжают выяснять обстоятельства случившегося. Информация уточняется.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+