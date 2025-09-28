Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Происшествия

Автобус протаранил семь машин в Нижнем Новгороде из-за неисправности

28 сентября 2025 13:54 Происшествия
Автобус протаранил семь машин в Нижнем Новгороде из-за неисправности

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде на проспекте Ленина 28 сентября произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Нижегородской области.

По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность автобуса. В результате поломки водитель не справился с управлением, и маршрутка по инерции задела ещё семь машин, находившихся поблизости.

Пассажиры автобуса не пострадали. Однако среди находившихся в повреждённых автомобилях есть пострадавшие — двое несовершеннолетних и один взрослый. Все они были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Сотрудники Госавтоинспекции продолжают выяснять обстоятельства случившегося. Информация уточняется.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных