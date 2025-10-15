Сколько будут стоить билеты на "Буревестник" до Москвы
Общество

Кровати и мягкий инвентарь обновили в трех городских больницах Нижнего Новгорода

15 октября 2025 16:40
Кровати и мягкий инвентарь обновили в трех городских больницах Нижнего Новгорода

Фото: минздрав Нижегородской области

В Нижнем Новгороде обновили кровати и мягкий инвентарь сразу в трех медицинских учреждениях. Это Городская клиническая больница №39, Городская больница №35 и Городская клиническая больница №5.

Как напомнили в министерстве здравоохранения региона, финансирование закупки осуществлялось из областного бюджета. Помимо больниц, мебель и постельные принадлежности обновляют и в социальных учреждениях региона. Такое решение принял губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

«Для каждого пациента крайне важны условия, в которых он получает лечение. Новая мебель и уютная обстановка положительно сказываются на процессе реабилитации и эмоциональном состоянии нижегородцев», – подчеркнули в региональном Минздраве.

ГКБ №5 получила 270 стандартных и 50 функциональных медицинских кроватей. Функциональные кровати были направлены в отделение неврологии для пациентов, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения. Также дополнительно приобретено постельное белье.

В ГКБ №39 поставлено 20 функциональных и 215 общебольничных кроватей. Все стандартные кровати укомплектованы новыми матрасами и подушками, закуплено 430 комплектов постельного белья.

Как отметил главный врач медучреждения Владимир Макаров, обновление коечного фонда стало важным этапом модернизации стационара.

«Современные функциональные кровати особенно важны в отделениях, где пациенты требуют особого ухода и длительной реабилитации. Это не только повышает комфорт пребывания больных, но и облегчает работу медицинского персонала. Мы благодарны правительству области за поддержку и столь масштабное пополнение нашего коечного фонда», – сказал он.

Городская больница №35, в свою очередь, получила 20 функциональных и 270 медицинских кроватей с полным комплектом матрасов и подушек, а также более 500 комплектов постельного белья. Новая мебель уже установлена в отделениях больницы.

В областном Минздраве подытожили, что в общей сложности на нужды трех больниц было направлено около 30 млн рублей. Все изменения призваны повысить качество оказываемой медицинской помощи – это одна из основных задач нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» реализуется в стране с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина. Он выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроекте «Здравоохранение». Новый нацпроект направлен на ожидаемое увеличение продолжительности жизни к 2030 году и предполагает дальнейшее обновление поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, привлечение в медучреждения все большего числа квалифицированных медицинских кадров, применение новых подходов в профилактике, диагностике и лечении хронических заболеваний, улучшение экстренной медицинской помощи и системы реабилитации, развитие сети национальных исследовательских центров, цифровизацию отрасли.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных