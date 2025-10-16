Более 70 юных нижегородцев пройдут обучение в пятом сезоне «Школы юного дипломата имени Ю.Е. Фокина» Общество

Фото: Максим Герасимов

В Нижегородском кремле состоялось открытие пятого сезона проекта «Школа юного дипломата имени Ю.Е. Фокина». В этом году ее участниками стали 76 учащихся 9-х и 10-х классов из образовательных учреждений 33-х муниципалитетов региона и 6 районов Нижнего Новгорода.

С приветственным словом к ребятам обратилась инициатор проекта, министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева. Она подчеркнула важность проекта для вдохновения молодежи на карьеру в сфере дипломатии.

«Пять лет назад у меня зародилась идея «Школы юного дипломата» — проекта, который вдохновит юные таланты Нижегородской области на дипломатическую карьеру. Проект получил поддержку как от руководства региона, так и от Министерства иностранных дел Российской Федерации. За это время более 250 учащихся из всех муниципалитетов Нижегородской области стали его участниками, и мы рады видеть лучших из лучших в пятом сезоне», - отметила министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева.

В торжественной церемонии открытия также приняли участие представитель МИД России в Нижнем Новгороде Сергей Малов, ректор НГЛУ им. Н.А. Добролюбова Никита Авралев, проректор по стратегическому развитию и международной деятельности ННГУ им. Н.И. Лобачевского Александр Бедный и проректор по международному сотрудничеству НГПУ им. К. Минина Лилия Ерушкина.

Проект направлен на развитие лидерских качеств у молодежи и знакомство с основами дипломатии. Школьники смогут пройти обучение по различным аспектам международных отношений, включая переговорные техники, анализ международных конфликтов и основы публичной дипломатии.

В рамках программы также запланированы встречи с опытными наставниками, чья работа в сфере международных отношений охватывает широкий спектр тем — от дипломатической практики до культурной интеграции. Эти встречи позволят участникам получить ценные знания и советы от профессионалов, которые делятся своим опытом и видением дипломатической деятельности.

Кроме того, юные дипломаты смогут встретиться с представителями разных стран, что даст им возможность расширить свои культурные горизонты и узнать о различных подходах к международным отношениям.

«Уверена, что этот проект откроет двери к развитию множества навыков, которые пригодятся не только в дипломатии, но и в повседневной жизни. Я родом из Семеновского района, и одной из наших уникальных достопримечательностей, как известно, является хохлома. Мечтаю развивать туристическую сферу в нашем районе», - рассказала ученица 10 класса школы №2» г. о. Семеновский Елена Напылова.

«Надеюсь, что мы сможем участвовать в совместных инициативах, где будет возможность проявить себя в командной работе. Это отличный шанс развить такие важные навыки, как коммуникация и взаимодействие с командой», - считает ученик 10 класса средней школы №1 р.п. Тумботино Павловского округа Александр Нефедов.

В рамках открытия проекта для старшеклассников провели экскурсию по Нижегородскому кремлю.