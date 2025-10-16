Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Сколько будут стоить билеты на "Буревестник" до Москвы
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Чертков объяснил, почему Кстовский район присоединили к Нижнему
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
16 октября 2025 15:00Выяснилось, какие медицинские услуги станут бесплатными в 2026 году
16 октября 2025 14:50Трамвай №8 может вернуться на маршрут до Гнилиц на следующей неделе
16 октября 2025 14:38Минлесхоз разрешил отстрелить медведя в Варнавинском округе
16 октября 2025 14:22Двух героев СВО посмертно наградили в Нижнем Новгороде
16 октября 2025 14:05Более 70 юных нижегородцев пройдут обучение в пятом сезоне «Школы юного дипломата имени Ю.Е. Фокина»
16 октября 2025 13:02Камеры для новых метрощитов начали готовить на площади Свободы
16 октября 2025 12:49Около половины нижегородцев подвержены риску стать жертвами фишинга
16 октября 2025 12:31Новые операции стали доступны нижегородцам-сердечникам
16 октября 2025 11:35На Форуме женсоветов нижегородских предприятий обсудили внедрение единого демографического стандарта
16 октября 2025 11:10"Ростелеком" и "Россети" объединяют усилия для импортозамещения программного обеспечения
Общество

Более 70 юных нижегородцев пройдут обучение в пятом сезоне «Школы юного дипломата имени Ю.Е. Фокина»

16 октября 2025 14:05 Общество
Более 70 юных нижегородцев пройдут обучение в пятом сезоне «Школы юного дипломата имени Ю.Е. Фокина»

Фото: Максим Герасимов

В Нижегородском кремле состоялось открытие пятого сезона проекта «Школа юного дипломата имени Ю.Е. Фокина». В этом году ее участниками стали 76 учащихся 9-х и 10-х классов из образовательных учреждений 33-х муниципалитетов региона и 6 районов Нижнего Новгорода.

С приветственным словом к ребятам обратилась инициатор проекта, министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева. Она подчеркнула важность проекта для вдохновения молодежи на карьеру в сфере дипломатии.

«Пять лет назад у меня зародилась идея «Школы юного дипломата» — проекта, который вдохновит юные таланты Нижегородской области на дипломатическую карьеру. Проект получил поддержку как от руководства региона, так и от Министерства иностранных дел Российской Федерации. За это время более 250 учащихся из всех муниципалитетов Нижегородской области стали его участниками, и мы рады видеть лучших из лучших в пятом сезоне», - отметила министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева.

В торжественной церемонии открытия также приняли участие представитель МИД России в Нижнем Новгороде Сергей Малов, ректор НГЛУ им. Н.А. Добролюбова Никита Авралев, проректор по стратегическому развитию и международной деятельности ННГУ им. Н.И. Лобачевского Александр Бедный и проректор по международному сотрудничеству НГПУ им. К. Минина Лилия Ерушкина.

Проект направлен на развитие лидерских качеств у молодежи и знакомство с основами дипломатии. Школьники смогут пройти обучение по различным аспектам международных отношений, включая переговорные техники, анализ международных конфликтов и основы публичной дипломатии.

В рамках программы также запланированы встречи с опытными наставниками, чья работа в сфере международных отношений охватывает широкий спектр тем — от дипломатической практики до культурной интеграции. Эти встречи позволят участникам получить ценные знания и советы от профессионалов, которые делятся своим опытом и видением дипломатической деятельности.

Кроме того, юные дипломаты смогут встретиться с представителями разных стран, что даст им возможность расширить свои культурные горизонты и узнать о различных подходах к международным отношениям.

«Уверена, что этот проект откроет двери к развитию множества навыков, которые пригодятся не только в дипломатии, но и в повседневной жизни. Я родом из Семеновского района, и одной из наших уникальных достопримечательностей, как известно, является хохлома. Мечтаю развивать туристическую сферу в нашем районе», - рассказала ученица 10 класса школы №2» г. о. Семеновский Елена Напылова.

«Надеюсь, что мы сможем участвовать в совместных инициативах, где будет возможность проявить себя в командной работе. Это отличный шанс развить такие важные навыки, как коммуникация и взаимодействие с командой», - считает ученик 10 класса средней школы №1 р.п. Тумботино Павловского округа  Александр Нефедов.

В рамках открытия проекта для старшеклассников провели экскурсию по Нижегородскому кремлю.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Международное сотрудничество МИД
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных