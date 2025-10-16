Сколько будут стоить билеты на "Буревестник" до Москвы
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Чертков объяснил, почему Кстовский район присоединили к Нижнему
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
16 октября 2025 11:40Баскетболисты "Пари НН" уступили ЦСКА в выездном матче
16 октября 2025 10:48Евгений Люлин: "Наша цель - подружить юных дзержинцев со спортом на всю жизнь"
16 октября 2025 09:48"Чайка" всухую обыграла "Тюменский Легион", продлив победную серию
15 октября 2025 17:29Три хоккеиста "Торпедо" попали в расширенный состав сборной России
15 октября 2025 10:06В ФК "Пари НН" опровергли слухи о возможной смене спортивного директора
14 октября 2025 22:25"Торпедо" проиграло в Минске с самым крупным счетом в сезоне
14 октября 2025 17:00У ФК "Пари НН" может смениться спортивный директор
13 октября 2025 09:11Нижегородец Николай Воеводин покинул СКА-ВМФ после неудачного старта сезона
12 октября 2025 17:27"Торпедо" прервало серию поражений, одолев на выезде "Барыс" со счётом 3:5
12 октября 2025 14:29ХК "Торпедо" объявил о подписании форварда Шейна Принса
Спорт

Евгений Люлин: "Наша цель - подружить юных дзержинцев со спортом на всю жизнь"

16 октября 2025 10:48 Спорт
Евгений Люлин: Наша цель - подружить юных дзержинцев со спортом на всю жизнь

Фото: пресс-служба ЗСНО

15 октября в Дзержинске председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин принял участие в открытии футбольных полей с искусственным покрытием, которые появились одновременно в пяти детских садах города. В мероприятиях также приняли участие администрация города Дзержинска и юные воспитанники дошкольных учреждений.

Торжественные церемонии прошли в детских садах № 80, 126, 130, 134 и 145. Новые спортивные объекты были построены в рамках проекта, который реализуется в Дзержинске по инициативе председателя Законодательного Собрания Нижегородской области Евгения Люлина и директора Центра адаптивных видов спорта «Парус» Андрея Куваеваева.

«Мы открываем уже девятнадцатую спортивную площадку в детских садах Дзержинска, и для нас это не просто цифра, а настоящий праздник спорта. Каждое новое поле - это возможность для малышей полюбить спорт с самого юного возраста. Ведь он развивает не только физически, но и учит работать в команде, воспитывает характер. Убежден, что именно здесь, на этих полях, начинается путь будущих чемпионов, которые прославят наш регион. И даже если ребята не выберут профессиональный спорт, они сохранят любовь к физкультуре на всю жизнь», - отметил Евгений Люлин.

На открытии футбольных полей было отмечено, что новые спортивные площадки позволят сотням малышей приобщиться к футболу с раннего возраста. Однако уже сегодня можно сказать о спортивных успехах юных Дзержинцев. Так, воспитанники детского сада №134 уже имеют серьезные футбольные достижения. В прошлом учебном году учреждение стало победителем регионального этапа Всероссийского фестиваля «Футбол в школе» в номинации «Дошкольная образовательная организация».

Напомним, что в 2024 году в детских садах Дзержинска было построено 8 новых полей, а в этом году открылось еще 11. Проект продолжает развиваться и уже получил положительную оценку Российского футбольного союза как успешная практика, которую можно тиражировать и в других регионах страны. Главной задачей проекта, по словам спикера регионального парламента, является то, чтобы каждый детский сад в городе химиков получил свое футбольное поле.

Справка:

25 сентября на стадионе «Капролактамовец» в Дзержинске состоялся первый в России фестиваль по мини-футболу среди воспитанников детских садов «Звездочки футбола». Его инициатором выступил председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин. В мероприятии приняли участие 240 детей из 24 детских садов, которые в формате игры 3х3 забили 95 мячей в честь 95-летия города, а судили матчи игроки футбольного клуба «Химик».

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Евгений Люлин Законодательное собрание Футбол
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных