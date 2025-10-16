Евгений Люлин: "Наша цель - подружить юных дзержинцев со спортом на всю жизнь" Спорт

Фото: пресс-служба ЗСНО

15 октября в Дзержинске председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин принял участие в открытии футбольных полей с искусственным покрытием, которые появились одновременно в пяти детских садах города. В мероприятиях также приняли участие администрация города Дзержинска и юные воспитанники дошкольных учреждений.

Торжественные церемонии прошли в детских садах № 80, 126, 130, 134 и 145. Новые спортивные объекты были построены в рамках проекта, который реализуется в Дзержинске по инициативе председателя Законодательного Собрания Нижегородской области Евгения Люлина и директора Центра адаптивных видов спорта «Парус» Андрея Куваеваева.

«Мы открываем уже девятнадцатую спортивную площадку в детских садах Дзержинска, и для нас это не просто цифра, а настоящий праздник спорта. Каждое новое поле - это возможность для малышей полюбить спорт с самого юного возраста. Ведь он развивает не только физически, но и учит работать в команде, воспитывает характер. Убежден, что именно здесь, на этих полях, начинается путь будущих чемпионов, которые прославят наш регион. И даже если ребята не выберут профессиональный спорт, они сохранят любовь к физкультуре на всю жизнь», - отметил Евгений Люлин.

На открытии футбольных полей было отмечено, что новые спортивные площадки позволят сотням малышей приобщиться к футболу с раннего возраста. Однако уже сегодня можно сказать о спортивных успехах юных Дзержинцев. Так, воспитанники детского сада №134 уже имеют серьезные футбольные достижения. В прошлом учебном году учреждение стало победителем регионального этапа Всероссийского фестиваля «Футбол в школе» в номинации «Дошкольная образовательная организация».

Напомним, что в 2024 году в детских садах Дзержинска было построено 8 новых полей, а в этом году открылось еще 11. Проект продолжает развиваться и уже получил положительную оценку Российского футбольного союза как успешная практика, которую можно тиражировать и в других регионах страны. Главной задачей проекта, по словам спикера регионального парламента, является то, чтобы каждый детский сад в городе химиков получил свое футбольное поле.

Справка:

25 сентября на стадионе «Капролактамовец» в Дзержинске состоялся первый в России фестиваль по мини-футболу среди воспитанников детских садов «Звездочки футбола». Его инициатором выступил председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин. В мероприятии приняли участие 240 детей из 24 детских садов, которые в формате игры 3х3 забили 95 мячей в честь 95-летия города, а судили матчи игроки футбольного клуба «Химик».