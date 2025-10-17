Систему теплоснабжения Дзержинска проверят безопасным красителем Общество

Для проверки герметичности системы теплоснабжения Дзержинска специалисты Нижегородского филиала «Т Плюс» планируют с 27 октября добавлять в сетевую воду краситель «Уранин А». Он придаёт воде зеленоватую окраску. Это поможет выявить утечки и несанкционированное использование ресурса.

При обнаружении на поверхности земли или в тепловых камерах воды зелёного цвета, а также парения просим сообщать в диспетчерскую службу по телефонам: 8 (8313) 26-66-71 или 8 (8313) 25-95-70.

Органический краситель «Уранин А» соответствует санитарным нормам и правилам и совершенно безопасен для людей и окружающей среды. Помимо применения в теплосетях, он широко используется для окраски средств бытовой химии (шампуней, кремов, лосьонов), подкрашивания воды в аквариумах, фонтанах, бассейнах и в других целях.