Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Сколько будут стоить билеты на "Буревестник" до Москвы
Чертков объяснил, почему Кстовский район присоединили к Нижнему
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
20 октября 2025 11:08Ассоциация "Нижегородский бизнес – за семью" объединит социально ответственные компании региона
20 октября 2025 10:58В выходные молодежь проводит в интернете на 40% больше времени, чем старшие поколения
20 октября 2025 10:46Новый электробусный маршрут обещают запустить в Нижнем Новгороде в 2026 году
20 октября 2025 10:30Росстат составил портрет среднестатистического жителя России
20 октября 2025 09:54Заболеваемость ВИЧ снизилась в Нижегородской области
20 октября 2025 09:05План "Ковер" отменили в нижегородском аэропорту имени Чкалова
20 октября 2025 09:00Екатерина Лебедева: "Паспорт компетенций повышает шансы студентов на трудоустройство"
19 октября 2025 17:00За нижегородцами с зависимостями и психрасстройствами будут следить строже 
19 октября 2025 16:10Нижегородцы отправили очередной гуманитарный конвой бойцам СВО и в госпитали
19 октября 2025 15:17Дожди и пасмурная погода ждут нижегородцев на следующей неделе
Общество

Ассоциация "Нижегородский бизнес – за семью" объединит социально ответственные компании региона

20 октября 2025 11:08 Общество
Ассоциация Нижегородский бизнес – за семью объединит социально ответственные компании региона

Фото: организаторы форума "СО.Знание"

До конца года в Нижегородской области будет создана ассоциация «Нижегородский бизнес – за семью». Она объединит социально ответственные компании региона, которые готовы внести вклад в работу по поддержке семей. Глобальная цель деятельности ассоциации – укрепление в регионе традиционных семейных ценностей и содействие достижению демографической устойчивости.

О запуске ассоциации стало известно 17 октября в ходе проведения в Нижнем Новгороде ЭКГ-форума ответственного бизнеса «СО.ЗНАНИЕ». Работой по объединению компаний займется АНО «Институт демографического развития». На сегодняшний день уже определен предварительный список участников сообщества.

«Создание ассоциации «Нижегородский бизнес – за семью» – еще один шаг по объединению усилий бизнеса и власти в поддержке устойчивого демографического развития региона. Мы стремимся создать некую экосистему, где социально ответственный бизнес активно участвует в создании комфортных условий для семей и детей. Такая кооперация позволит не только повысить качество жизни нижегородцев, но и усилить позицию бизнеса как социально значимого института. Убежден, что объединение ресурсов и опыта участников сообщества позволит реализовать масштабные социально-демографические проекты и охватить особым вниманием все семьи региона, особенно многодетные», – заявил директор АНО «Институт демографического развития» Евгений Журавлев.

В день открытия форума Институт демографического развития заключил несколько значимых соглашений. Одна из инициатив – совместный проект с Ассоциацией рестораторов Нижегородской области, к которому уже присоединились 14 ресторанов региона. Заведения предоставляют гостям бесплатные детские раскраски, десерты и комплименты. Благодаря этому для семей посещение организаций общественного питания станет еще более комфортным.

Кроме того, Институт демографического развития и ООО «РАЭКС-Аналитика» договорились работать над улучшением рейтинга «ЭКГ-Регион». Основные направления совместной деятельности включают обмен информацией, проведение взаимных консультаций, разработку методики формирования рейтинга, его расчет и проведение мероприятий.

Как отметил Евгений Журавлев, корпоративная поддержка имеет особое значение для работников с детьми. Он пояснил, что в ближайшее время в ЭКГ-рейтинг (национальный стандарт «Индекс деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности») планируют внести изменения в части повышения значимости социального пакета сотрудников при оценке компаний.

Сейчас в Нижегородской области ведется разработка подзаконных актов к региональному закону «О развитии ответственного ведения бизнеса». Институт демографического развития разрабатывает модель отбора и варианты поддержки социально ответственных бюджетных организаций. Планируется внедрить единый стандарт по улучшению условий труда, а также установить комплекс индивидуальных льгот, сопровождения и поощрения.

Напомним, работа по стабилизации демографической ситуации в регионе ведется в соответствии с целями и задачами нового национального проекта «Семья». По решению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина период с 2025 по 2030 год также объявлен Пятилетием семьи в Нижегородской области.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
бизнес демография Нацпроект
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Что нижегородцам показывают на новом Осеннем вернисаже
19 октября 2025 13:04Что нижегородцам показывают на новом "Осеннем вернисаже"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных