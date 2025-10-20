Ассоциация "Нижегородский бизнес – за семью" объединит социально ответственные компании региона Общество

Фото: организаторы форума "СО.Знание"

До конца года в Нижегородской области будет создана ассоциация «Нижегородский бизнес – за семью». Она объединит социально ответственные компании региона, которые готовы внести вклад в работу по поддержке семей. Глобальная цель деятельности ассоциации – укрепление в регионе традиционных семейных ценностей и содействие достижению демографической устойчивости.

О запуске ассоциации стало известно 17 октября в ходе проведения в Нижнем Новгороде ЭКГ-форума ответственного бизнеса «СО.ЗНАНИЕ». Работой по объединению компаний займется АНО «Институт демографического развития». На сегодняшний день уже определен предварительный список участников сообщества.

«Создание ассоциации «Нижегородский бизнес – за семью» – еще один шаг по объединению усилий бизнеса и власти в поддержке устойчивого демографического развития региона. Мы стремимся создать некую экосистему, где социально ответственный бизнес активно участвует в создании комфортных условий для семей и детей. Такая кооперация позволит не только повысить качество жизни нижегородцев, но и усилить позицию бизнеса как социально значимого института. Убежден, что объединение ресурсов и опыта участников сообщества позволит реализовать масштабные социально-демографические проекты и охватить особым вниманием все семьи региона, особенно многодетные», – заявил директор АНО «Институт демографического развития» Евгений Журавлев.

В день открытия форума Институт демографического развития заключил несколько значимых соглашений. Одна из инициатив – совместный проект с Ассоциацией рестораторов Нижегородской области, к которому уже присоединились 14 ресторанов региона. Заведения предоставляют гостям бесплатные детские раскраски, десерты и комплименты. Благодаря этому для семей посещение организаций общественного питания станет еще более комфортным.

Кроме того, Институт демографического развития и ООО «РАЭКС-Аналитика» договорились работать над улучшением рейтинга «ЭКГ-Регион». Основные направления совместной деятельности включают обмен информацией, проведение взаимных консультаций, разработку методики формирования рейтинга, его расчет и проведение мероприятий.

Как отметил Евгений Журавлев, корпоративная поддержка имеет особое значение для работников с детьми. Он пояснил, что в ближайшее время в ЭКГ-рейтинг (национальный стандарт «Индекс деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности») планируют внести изменения в части повышения значимости социального пакета сотрудников при оценке компаний.

Сейчас в Нижегородской области ведется разработка подзаконных актов к региональному закону «О развитии ответственного ведения бизнеса». Институт демографического развития разрабатывает модель отбора и варианты поддержки социально ответственных бюджетных организаций. Планируется внедрить единый стандарт по улучшению условий труда, а также установить комплекс индивидуальных льгот, сопровождения и поощрения.

Напомним, работа по стабилизации демографической ситуации в регионе ведется в соответствии с целями и задачами нового национального проекта «Семья». По решению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина период с 2025 по 2030 год также объявлен Пятилетием семьи в Нижегородской области.