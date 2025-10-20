Снос двух домов начался в нижегородском квартале "Красный просвещенец" Общество

Дома №17/18 и №19 по улице Невзоровых, входящие в исторический квартал "Красный просвещенец", начали сносить 20 октября. Об этом в социальных сетях сообщают горожане.

Демонтажем занимается инвестор ООО СЗ "Норд-Инвест", выигравший торги на право заключения договора о комплексном развитии территории (КРТ) в границах ули Ашхабадской — Генкиной — Тверской в Советском районе Нижнего Новгорода.

Как сообщалось ранее, на месте нескольких снесенных домов "вырастут" жилые высотки. Общая площадь новой застройки превысит 30 тысяч кв. метров, а жилой составит 21 тысячи. Помимо жилых домов там планируется построить детский сад. Также инвестор благоустроит общественное пространство.

Работы по реализации этого проекта КРТ надлежит выполнить в течение десяти лет с момента заключения договора, то есть к 2034 году.