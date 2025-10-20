Снос двух домов начался в нижегородском квартале "Красный просвещенец"

Дома №17/18 и №19 по улице Невзоровых, входящие в исторический квартал "Красный просвещенец", начали сносить 20 октября. Об этом в социальных сетях сообщают горожане.
Демонтажем занимается инвестор ООО СЗ "Норд-Инвест", выигравший торги на право заключения договора о комплексном развитии территории (КРТ) в границах ули Ашхабадской — Генкиной — Тверской в Советском районе Нижнего Новгорода.
Как сообщалось ранее, на месте нескольких снесенных домов "вырастут" жилые высотки. Общая площадь новой застройки превысит 30 тысяч кв. метров, а жилой составит 21 тысячи. Помимо жилых домов там планируется построить детский сад. Также инвестор благоустроит общественное пространство.
Работы по реализации этого проекта КРТ надлежит выполнить в течение десяти лет с момента заключения договора, то есть к 2034 году.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+