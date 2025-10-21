Штрафы на 94 млн рублей выписали нижегородским водителям за неоплату парковки

Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Сколько будут стоить билеты на "Буревестник" до Москвы
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
С начала 2025 года в Нижнем Новгороде вынесено 58 702 постановления по фактам неуплаты за использование платных парковок. Такие данные предоставили сайту pravda-nn.ru в управлении административно-технического и муниципального контроля городской администрации.

Общая сумма штрафов за девять месяцев достигла 93,7 млн рублей. При этом большая часть нарушителей уже исполнила свои обязательства и оплатили штрафы на сумму 92,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что проект строительства паркинга у Нижегородского кремля направят на госэкспертизу в 2026 году.

Теги:
Парковки Штраф
