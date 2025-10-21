Штрафы на 94 млн рублей выписали нижегородским водителям за неоплату парковки

С начала 2025 года в Нижнем Новгороде вынесено 58 702 постановления по фактам неуплаты за использование платных парковок. Такие данные предоставили сайту pravda-nn.ru в управлении административно-технического и муниципального контроля городской администрации.
Общая сумма штрафов за девять месяцев достигла 93,7 млн рублей. При этом большая часть нарушителей уже исполнила свои обязательства и оплатили штрафы на сумму 92,5 млн рублей.
Ранее сообщалось, что проект строительства паркинга у Нижегородского кремля направят на госэкспертизу в 2026 году.
