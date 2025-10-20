Сколько будут стоить билеты на "Буревестник" до Москвы
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Чертков объяснил, почему Кстовский район присоединили к Нижнему
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
20 октября 2025 16:25Проект паркинга у Нижегородского кремля направят на госэкспертизу в 2026 году
20 октября 2025 16:17Доброволец СВО: "Каждый из нас должен внести свой вклад в защиту нашей страны, в историю и будущее русского народа"
20 октября 2025 16:06Вячеслав Володин призвал запретить пальмовое масло в детском питании
20 октября 2025 15:4924 школьников госпитализировали с кишечной инфекцией в Арзамасе
20 октября 2025 15:36Жесткое ДТП спровоцировало пробку на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде
20 октября 2025 15:14Создание парка развлечений на территории Мещерского озера отложили
20 октября 2025 14:56Новый сервис на "Госуслугах" помогает бороться с онлайн-мошенниками
20 октября 2025 14:45Эксперты прогнозируют рост цен на жильё и назвали лучшее время для покупки
20 октября 2025 14:29Карантин по бешенству ввели в округах Нижегородской области
20 октября 2025 13:45Цвет здоровья: почему овощи и фрукты разных оттенков так важны для организма
Общество

Проект паркинга у Нижегородского кремля направят на госэкспертизу в 2026 году

20 октября 2025 16:25 Общество
Проект паркинга у Нижегородского кремля направят на госэкспертизу в 2026 году

Фото: Александр Воложанин

Завершить разработку проектной документации для строительства парковки рядом с Нижегородским кремлем планируется в начале следующего года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в управлении делами регионального правительства. 

По информации ведомства, подготовкой проектно-сметной документации занимается компания ООО "Петроградпроект". 

"Завершение проектных работ, соответственно и определение итоговой стоимости реализации данного проекта, прохождение документации госэкспертизы планируется в I квартале 2026 года", — уточнили в управлении.

Ранее сообщалось, что предварительная стоимость строительства подземной парковки на 270 мест составит около 700 млн рублей. Паркинг будет трехуровневым, все этажи разместятся под землей. Проектом предусмотрена эксплуатируемая кровля, а также обособленные въезд и выезд. Передвижение автомобилей между уровнями будет организовано с помощью рамп. 

Также выяснилось, что вопрос создания парка на территории Мещерского озера пока отложили.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Кремль Парковки
Поделиться:
Новости по теме
08 сентября 2025 17:23Новое приложение для нижегородских парковок заработало с 8 сентября
05 сентября 2025 19:30Парковку ограничат на двух участках около "Швейцарии" с 25 сентября
03 сентября 2025 15:15Парковку у Московского вокзала в Нижнем Новгороде расширять не планируется
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Что нижегородцам показывают на новом Осеннем вернисаже
19 октября 2025 13:04Что нижегородцам показывают на новом "Осеннем вернисаже"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных