Проект паркинга у Нижегородского кремля направят на госэкспертизу в 2026 году Общество

Фото: Александр Воложанин

Завершить разработку проектной документации для строительства парковки рядом с Нижегородским кремлем планируется в начале следующего года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в управлении делами регионального правительства.

По информации ведомства, подготовкой проектно-сметной документации занимается компания ООО "Петроградпроект".

"Завершение проектных работ, соответственно и определение итоговой стоимости реализации данного проекта, прохождение документации госэкспертизы планируется в I квартале 2026 года", — уточнили в управлении.

Ранее сообщалось, что предварительная стоимость строительства подземной парковки на 270 мест составит около 700 млн рублей. Паркинг будет трехуровневым, все этажи разместятся под землей. Проектом предусмотрена эксплуатируемая кровля, а также обособленные въезд и выезд. Передвижение автомобилей между уровнями будет организовано с помощью рамп.

Также выяснилось, что вопрос создания парка на территории Мещерского озера пока отложили.