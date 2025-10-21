Ученые разработали систему ИИ для диагностики типа опухоли мозга
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
21 октября 2025 15:24Грузовикам ограничат въезд в центр Нижнего Новгорода
21 октября 2025 15:10Фонд "Защитники Отечества" усиливает поддержку ветеранов СВО
21 октября 2025 14:57Синоптик предупредила нижегородцев о дождях и мокром снеге
21 октября 2025 14:38Реестр участков для ветеранов СВО создадут в Нижегородской области
21 октября 2025 14:24Чат-бот самостоятельно решает более половины вопросов клиентов "Ростелекома"
21 октября 2025 13:52Новые ограничения для мигрантов могут появиться в Нижегородской области
21 октября 2025 13:15Мониторинг строительства метро в Нижнем Новгороде оценили в 161 миллион рублей
21 октября 2025 13:00Средний чек в аптеках вырос на 12,4% в Нижегородской области
21 октября 2025 12:41Инженер "ТНС Энерго НН" умер после экстренной госпитализации
21 октября 2025 12:35Эпидемиолог Покровский предупредил о росте числа заражённых ВИЧ в России
Общество

Еще один Добро.Центр открыли в Нижнем Новгороде на улице Краснозвездной

20 октября 2025 21:00 Общество
Еще один Добро.Центр открыли в Нижнем Новгороде на улице Краснозвездной

Фото: Волонтерский центр Нижегородской области

В Нижнем Новгороде в микрорайоне «Зенит» на базе Центра обучения наставничеству родителей и педагогов начал работу новый Добро.Центр. Торжественное открытие состоялось 19 октября.

Это уже двадцатая подобная площадка в Нижегородской области, созданная при поддержке АНО «Волонтерский центр Нижегородской области» и правительства региона. Открытие центра отвечает целям и задачам национального проекта «Молодежь и дети».

В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя Совета Ассоциации Добро.РФ Кирилл Антонов и генеральный директор АНО «Волонтерский центр Нижегородской области» Мария Самоделкина. Они поздравили команду нового ДоброЦентра с началом работы и отметили важность создания таких общественных пространств для развития локальных сообществ и поддержки гражданских и добровольческих инициатив.

«Задача Добро.Центров — раскрыть потенциал участия россиян в добровольческой и общественной деятельности, в том числе укрепляя и объединяя местные сообщества. Отмечу, что новый Добро.Центр будет действовать на базе организации, которая занимается работой с детьми, поддержкой их творчества и мышления, развивает наставничество. Важно с младшего возраста рассказывать детям и показывать на своем примере, как важны идеи взаимопомощи и добрососедства. Это поможет укреплению общества», - сказал Кирилл Антонов.

В Нижнем Новгороде это уже шестой ДоброЦентр. Теперь по адресу: улица Краснозвездная, 25 будет функционировать настоящая точка притяжения для активных жителей микрорайона «Зенит» и других нижегородцев. На его базе горожане смогут предлагать собственные инициативы, находить для них поддержку и единомышленников, а также активно участвовать в реализации социально значимых проектов. Для жителей Нижнего Новгорода здесь уже работают творческие мастерские, клуб настольных игр, буккроссинг и сбор вторсырья. Планируется развивать социальное проектирование и патриотические инициативы.

«Сегодня в Нижегородской области работают двадцать Добро.Центров. Шесть из них открыты в Нижнем Новгороде. Есть такие же центры в Городце, Кулебаках, Сарове, Дзержинске, в Балахне, на Бору и в других городах региона. И еще 10 центров планируем отремонтировать и открыть в будущем году. Это наглядный результат нашей планомерной работы по созданию инфраструктуры для поддержки гражданских инициатив. Мы не просто открываем новые точки, а выстраиваем единую экосистему добра, где у каждого активного жителя региона есть возможность реализовать свой проект», - подчеркнула Мария Самоделкина.

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Молодежь и дети», который выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроектах «Образование», «Наука и университеты». Нацпроект направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей, воспитания ответственного и высоконравственного человека. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Отдельное внимание уделено поддержке талантливой молодежи, в том числе молодых специалистов.  

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Волонтеры Молодежь Нацпроект
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От пушнины до рогов марала: что скрывают витрины музея Нижегородской таможни
20 октября 2025 17:11От пушнины до рогов марала: что скрывают витрины музея Нижегородской таможни
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных