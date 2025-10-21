Еще один Добро.Центр открыли в Нижнем Новгороде на улице Краснозвездной Общество

Фото: Волонтерский центр Нижегородской области

В Нижнем Новгороде в микрорайоне «Зенит» на базе Центра обучения наставничеству родителей и педагогов начал работу новый Добро.Центр. Торжественное открытие состоялось 19 октября.

Это уже двадцатая подобная площадка в Нижегородской области, созданная при поддержке АНО «Волонтерский центр Нижегородской области» и правительства региона. Открытие центра отвечает целям и задачам национального проекта «Молодежь и дети».

В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя Совета Ассоциации Добро.РФ Кирилл Антонов и генеральный директор АНО «Волонтерский центр Нижегородской области» Мария Самоделкина. Они поздравили команду нового ДоброЦентра с началом работы и отметили важность создания таких общественных пространств для развития локальных сообществ и поддержки гражданских и добровольческих инициатив.

«Задача Добро.Центров — раскрыть потенциал участия россиян в добровольческой и общественной деятельности, в том числе укрепляя и объединяя местные сообщества. Отмечу, что новый Добро.Центр будет действовать на базе организации, которая занимается работой с детьми, поддержкой их творчества и мышления, развивает наставничество. Важно с младшего возраста рассказывать детям и показывать на своем примере, как важны идеи взаимопомощи и добрососедства. Это поможет укреплению общества», - сказал Кирилл Антонов.

В Нижнем Новгороде это уже шестой ДоброЦентр. Теперь по адресу: улица Краснозвездная, 25 будет функционировать настоящая точка притяжения для активных жителей микрорайона «Зенит» и других нижегородцев. На его базе горожане смогут предлагать собственные инициативы, находить для них поддержку и единомышленников, а также активно участвовать в реализации социально значимых проектов. Для жителей Нижнего Новгорода здесь уже работают творческие мастерские, клуб настольных игр, буккроссинг и сбор вторсырья. Планируется развивать социальное проектирование и патриотические инициативы.

«Сегодня в Нижегородской области работают двадцать Добро.Центров. Шесть из них открыты в Нижнем Новгороде. Есть такие же центры в Городце, Кулебаках, Сарове, Дзержинске, в Балахне, на Бору и в других городах региона. И еще 10 центров планируем отремонтировать и открыть в будущем году. Это наглядный результат нашей планомерной работы по созданию инфраструктуры для поддержки гражданских инициатив. Мы не просто открываем новые точки, а выстраиваем единую экосистему добра, где у каждого активного жителя региона есть возможность реализовать свой проект», - подчеркнула Мария Самоделкина.

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Молодежь и дети», который выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроектах «Образование», «Наука и университеты». Нацпроект направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей, воспитания ответственного и высоконравственного человека. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Отдельное внимание уделено поддержке талантливой молодежи, в том числе молодых специалистов.