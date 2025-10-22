Региональный этап конференции "Код индустрии" проходит в Нижнем Новгороде Общество

С 21 по 22 октября в Нижнем Новгороде проходит региональный этап конференции «Код индустрии» (16+). Мероприятие организовано на площадке II Всероссийского форума «Промышленная автоматизация: переход на открытую АСУ ТП» и объединило представителей ведущих промышленных предприятий, научных организаций и разработчиков технологий. Цель конференции — развитие отечественной промышленной автоматизации, обмен опытом и формирование экосистемы открытых решений для предприятий ключевых отраслей экономики.

В программе форума - сессии, дискуссии и мастер-классы с участием представителей Минпромторга России, госкорпорации «Росатом», «Газпром нефти», «Северстали», «Транснефти», РЖД и других лидеров индустрии. Особое внимание уделено вопросам технологического суверенитета, импортозамещения и развитию национальной платформы АСУ ТП. Среди ключевых направлений обсуждения — создание и развитие открытой архитектуры промышленных систем управления, стандартизация отечественных компонентов, обеспечение кибербезопасности промышленных объектов, а также интеграция российских решений и формирование доверенной цифровой инфраструктуры.

Участники форума могут ознакомиться с демонстрационными зонами, где представлены передовые отечественные технологии в области автоматизации, роботизации, систем управления и промышленного интернета. Особое внимание уделено практическим кейсам внедрения открытых АСУ ТП на предприятиях энергетического, металлургического, нефтегазового и транспортного секторов, а также цифровизации производственных процессов и применению искусственного интеллекта для оптимизации технологических цепочек. Конференция «Код индустрии» в Нижнем Новгороде направлена на укрепление научно-технического сотрудничества, поддержку инженерных школ и развитие национальных технологических инициатив в сфере промышленной цифровизации.

Организаторами мероприятия выступают Министерство промышленности и торговли Российской Федерации и правительство Нижегородской области при участии рабочей группы по открытой АСУ ТП и Ассоциации разработчиков и интеграторов открытых решений для промышленности. Партнёрами форума традиционно являются ведущие отраслевые компании, объединения и научно-образовательные центры, участвующие в реализации программы «Код индустрии», направленной на развитие новых промышленных технологий, создание комплексной цифровой инфраструктуры и формирование единого технологического пространства для промышленной и цифровой экономики России.