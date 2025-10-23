Детские врачи дали советы по защите зубной эмали при употреблении фруктов Общество

Фото: с сайта ru.freepik.com

С 20 по 26 октября Россия отмечает неделю, посвящённую популяризации потребления овощей и фруктов. Эксперты Научно-исследовательского клинического института детства подчёркивают важность правильного питания для здоровья зубов. Особое внимание уделяется употреблению фруктов, не забывая, что они могут негативно влиять на эмаль.

Фрукты играют ключевую роль в укреплении иммунитета, улучшении пищеварения и общем оздоровлении организма. Однако их введение в рацион детей требует осторожности из-за содержания органических кислот, временно снижающих уровень pH.

По словам стоматолога Валентины Черноног, кислоты в фруктах размягчают эмаль, делая её уязвимой к повреждениям и кариесу. Это особенно актуально при частом употреблении фруктовых соков или самих плодов между основными приемами пищи.

Для сохранения здоровья зубов специалисты рекомендуют следовать нескольким простым правилам. Фрукты лучше употреблять во время основных приёмов пищи, избегая их в качестве перекусов. После употребления кислых фруктов необходимо подождать около получаса, прежде чем чистить зубы, чтобы дать слюне нейтрализовать кислоты. Также полезно полоскать рот чистой водой после еды.

Цельные фрукты предпочтительнее соков и пюре, поскольку процесс жевания стимулирует выработку защитной слюны. Родителям рекомендуют не предлагать детям фруктовые соки из бутылочек, так как это увеличивает время контакта кислоты с зубной эмалью.

Директор института Нисо Одинаева подчёркивает, что здоровое питание и здоровье полости рта тесно связаны. Важно не только приучать детей к употреблению фруктов, но и делать это правильно, учитывая стоматологические риски, передаёт рекомендации специалиста 360.ru.