ФСБ вскрыла схему с проверками и взятками в нижегородской Росгвардии
Ученые разработали систему ИИ для диагностики типа опухоли мозга
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
23 октября 2025 18:41Регистр с данными о беременных запустят в России в 2026 году
23 октября 2025 18:04Детские врачи дали советы по защите зубной эмали при употреблении фруктов
23 октября 2025 17:5617 детей остаются в больнице после вспышки норовируса в школе Арзамаса
23 октября 2025 17:23Суд оставил под арестом председателя правления "РУМО" Андрея Горшкова
23 октября 2025 17:11Матвиенко поблагодарила Никитина за развитие демографической политики
23 октября 2025 16:32Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
23 октября 2025 16:19Разработка схемы строительства ливневок в Нижнем Новгороде приостановлена
23 октября 2025 16:09Нижегородцам разъяснили, чем резервисты отличаются от других военнослужащих
23 октября 2025 15:48Нижегородские муниципалитеты установили взаимодействие с 85 зарубежными городами 28 стран мира
23 октября 2025 14:47Эксперимент по запрету вейпов хотят провести в Нижегородской области
Общество

Детские врачи дали советы по защите зубной эмали при употреблении фруктов

23 октября 2025 18:04 Общество
Детские врачи дали советы по защите зубной эмали при употреблении фруктов

Фото: с сайта ru.freepik.com

С 20 по 26 октября Россия отмечает неделю, посвящённую популяризации потребления овощей и фруктов. Эксперты Научно-исследовательского клинического института детства подчёркивают важность правильного питания для здоровья зубов. Особое внимание уделяется употреблению фруктов, не забывая, что они могут негативно влиять на эмаль.

Фрукты играют ключевую роль в укреплении иммунитета, улучшении пищеварения и общем оздоровлении организма. Однако их введение в рацион детей требует осторожности из-за содержания органических кислот, временно снижающих уровень pH.

По словам стоматолога Валентины Черноног, кислоты в фруктах размягчают эмаль, делая её уязвимой к повреждениям и кариесу. Это особенно актуально при частом употреблении фруктовых соков или самих плодов между основными приемами пищи.

Для сохранения здоровья зубов специалисты рекомендуют следовать нескольким простым правилам. Фрукты лучше употреблять во время основных приёмов пищи, избегая их в качестве перекусов. После употребления кислых фруктов необходимо подождать около получаса, прежде чем чистить зубы, чтобы дать слюне нейтрализовать кислоты. Также полезно полоскать рот чистой водой после еды.

Цельные фрукты предпочтительнее соков и пюре, поскольку процесс жевания стимулирует выработку защитной слюны. Родителям рекомендуют не предлагать детям фруктовые соки из бутылочек, так как это увеличивает время контакта кислоты с зубной эмалью.

Директор института Нисо Одинаева подчёркивает, что здоровое питание и здоровье полости рта тесно связаны. Важно не только приучать детей к употреблению фруктов, но и делать это правильно, учитывая стоматологические риски, передаёт рекомендации специалиста 360.ru.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дети Здоровье
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От пушнины до рогов марала: что скрывают витрины музея Нижегородской таможни
20 октября 2025 17:11От пушнины до рогов марала: что скрывают витрины музея Нижегородской таможни
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных