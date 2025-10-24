Банк России снизил ключевую ставку до 16,5% Экономика

Совет директоров Банка России принял решение о снижении ключевой ставки на 50 базисных пунктов до 16,5% годовых, передаёт 360.ru.

Как пояснили в пресс-службе регулятора, это решение обусловлено текущей экономической ситуацией, в которой наблюдается замедление роста цен, но при этом сохраняется высокий уровень инфляционных ожиданий.

На текущий момент инфляция остаётся выше целевого уровня в 4% годовых и составляет 6,4%. Базовая инфляция, которая отражает более устойчивые тенденции, составляет 4,3%. Годовая инфляция на 20 октября 2025 года достигла 8,2%, а прогноз на конец года составляет 6,5-7,0%. Основной причиной такого роста цен являются разовые факторы, такие как увеличение стоимости топлива и овощей.

Экономика постепенно возвращается к сбалансированному росту. Внутренний спрос поддерживается ростом доходов населения и бюджетными расходами, однако внешний спрос снижается из-за ухудшения внешнеэкономической ситуации. Рынок труда остаётся напряжённым: зарплаты растут быстрее производительности труда, а уровень безработицы остаётся минимальным.

Несмотря на снижение ключевой ставки, денежно-кредитные условия остаются достаточно жёсткими. Однако ставки постепенно адаптируются к смягчению политики, что способствует активизации кредитования. Склонность населения к сбережению остаётся высокой, что также влияет на общую экономическую динамику, отметили в ЦБ РФ.

Напомним, это уже четвёртое снижение ключевой ставки за год: зимой она составляла 21%. И только 6 июня Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 100 базисных пунктов до 20,00%. Понижение показателя было зафиксировано впервые за почти 3 года.

Следующее заседание Совета по вопросу ключевой ставки назначено на 19 декабря 2025 года.