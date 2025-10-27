Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Ученые разработали систему ИИ для диагностики типа опухоли мозга
ФСБ вскрыла схему с проверками и взятками в нижегородской Росгвардии
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Общество

Нижегородский лицей №38 оборудуют видеонаблюдением почти за 2 млн рублей

27 октября 2025 08:00 Общество
Нижегородский лицей №38 оборудуют видеонаблюдением почти за 2 млн рублей

В лицее №38 Нижнего Новгорода планируется установка современной системы видеонаблюдения. Работы охватят как внутренние, так и внешние пространства учебного заведения.

Информация об этом размещена на официальном портале государственных закупок. Согласно опубликованной документации, контракт заключён с единственным поставщиком в рамках федерального закона №223-ФЗ, регулирующего закупки отдельных категорий юридических лиц.

Подрядная организация должна разработать и внедрить аппаратно-программный комплекс для видеоконтроля на объекте, расположенном по адресу: улица Ванеева, 7/57. Получаемые данные будут интегрироваться в автоматизированную систему "Безопасный город".

Общая сумма контракта составляет 1 миллион 994 тысячи рублей. Согласно условиям, все работы должны быть завершены в течение 330 дней с момента начала исполнения обязательств.

Ранее сообщалось, что на создание системы распознавания лиц в Нижегородской области потребуется 22 миллиона рублей.

Теги:
Безопасный город видеонаблюдение Школы
