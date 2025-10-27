Нижегородский лицей №38 оборудуют видеонаблюдением почти за 2 млн рублей

В лицее №38 Нижнего Новгорода планируется установка современной системы видеонаблюдения. Работы охватят как внутренние, так и внешние пространства учебного заведения.
Информация об этом размещена на официальном портале государственных закупок. Согласно опубликованной документации, контракт заключён с единственным поставщиком в рамках федерального закона №223-ФЗ, регулирующего закупки отдельных категорий юридических лиц.
Подрядная организация должна разработать и внедрить аппаратно-программный комплекс для видеоконтроля на объекте, расположенном по адресу: улица Ванеева, 7/57. Получаемые данные будут интегрироваться в автоматизированную систему "Безопасный город".
Общая сумма контракта составляет 1 миллион 994 тысячи рублей. Согласно условиям, все работы должны быть завершены в течение 330 дней с момента начала исполнения обязательств.
Ранее сообщалось, что на создание системы распознавания лиц в Нижегородской области потребуется 22 миллиона рублей.
