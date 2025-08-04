Какие погодные сюрпризы ждут нижегородцев в августе: прогноз на месяц
После тысячи жалоб: в ЗСНО предлагают наказывать за самовыгул собак
Какие улицы перекроют из-за празднования 804-летия Нижнего Новгорода
Электронную очередь ввели на портале пациента в Нижегородской области
Культура и отдых

Нижегородский театр драмы оборудуют видеонаблюдением

12 августа 2025 19:00
Нижегородский театр драмы готовят к реставрации и оснащению видеонаблюдением

Фото: Александр Воложанин

Здание Нижегородского государственного академического театра драмы имени М. Горького готовят к масштабной реставрации. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Учреждение культуры объявило электронный аукцион на разработку научно-проектной документации по реставрации фасадов, кровли и гидроизоляции подвала здания. Также проект предусматривает установку системы наружного видеонаблюдения. 

Объект является памятником истории и культуры федерального значения, построенным в 1895–1896 годах и находится в центре Нижнего Новгороде на улице Большой Покровской. 

Начальная стоимость контракта составляет 3,3 млн рублей. Участие в торгах ограничено только для представителей малого и среднего предпринимательства.

Заяви принимаются до 19 августа. Победителю предстоит подготовить проектную документацию до 31 декабря 2025 года, не включая сроки, необходимые на прохождение согласований.

Ранее сообщалось, что конкурсы на проекты реставрации зданий, являющихся ОКН, объявили НГТУ имени Алексеева и ПИМУ

