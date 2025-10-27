ВТБ зафиксировал рост мошеннических атак от имени "топ-менеджеров" компаний Экономика

ВТБ предупреждает о значительном росте мошеннических атак в мессенджерах и по телефону, где злоумышленники маскируются под руководителей компаний. Создавая дублирующие аккаунты, они стремятся воспользоваться их авторитетом, якобы уточнить важный вопрос или попросить перезвонить — всё для последующих обманных действий.

Сценарии мошенничества состоят из нескольких этапов и основаны на методах социальной инженерии:

Создание легенды. Злоумышленники создают в мессенджерах фейковый аккаунт, используя фотографию и реальные данные руководителя компании. Номер телефона при этом может быть скрыт. Сам топ-менеджер при этом не теряет управление своим основным аккаунтом.

«Кредит доверия». Для создания иллюзии официальности и правдоподобности мошенники совершают первый звонок с «плохой слышимостью», чтобы переместить беседу в мессенджер. Сотруднику они сообщают о проведении в компании проверки с участием представителей правоохранительных органов. Клиентам пишут о необходимости срочно уточнить важный вопрос.

Атака. Спустя время звонок поступает уже от имени «службы безопасности» или «топ-менеджера». Для усиления давления используется видеозвонок, где с помощью технологий искусственного интеллекта может быть сгенерировано изображение реального руководителя.

ВТБ рекомендует при подозрительных звонках или сообщениях следовать простым правилам:

проверять отправителя: обратить внимание на номер телефона, дату создания аккаунта, обновления фото или имени в профиле, а также на появление дублирующего аккаунта, если вы ранее общались с этим собеседником;

анализировать детали при нестандартных приветствиях, необычных требованиях, спешке или секретности;

никогда не передавать пароли, PIN, CVC/CVV-коды карт, SMS- или push-коды;

не открывать вложения или переходить по ссылкам от сомнительных контактов — они могут содержать вирусы;

перезвонить собеседнику по проверенному каналу связи, чтобы подтвердить информацию.

«Мы фиксируем рост числа попыток обмана, когда мошенники выдают себя за руководителей компаний или партнеров. В таких схемах они играют на доверии к авторитету и создают искусственную срочность с элементами секретности, чтобы заставить человека действовать быстро, не успев всё критически оценить. Новые технологии, включая искусственный интеллект, делают эти атаки всё более правдоподобными — от поддельных голосов до убедительных сообщений. Поэтому призываю сохранять «холодную голову» и убедиться, что вы действительно общаетесь именно с этим человеком, особенно когда он пишет с нового аккаунта, перезвонив ему по проверенному каналу связи», — отметил заместитель руководителя департамента по обеспечению безопасности – вице-президент ВТБ Дмитрий Саранцев.