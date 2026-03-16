Опубликована событийная программа Нижнего Новгорода на 2026 год
Разыскиваются родственники горьковчан, погибших в плену в годы ВОВ
Эксклюзив
Паводок может оставить без дорог 15 нижегородских населенных пунктов
Встреча Владимира Путина с Глебом Никитиным: что известно
Последние новости рубрики Экономика
16 марта 2026 12:32
ВТБ Мои Инвестиции прогнозируют 82,8 рублей за доллар к концу марта
16 марта 2026 11:10
Логистический комплекс Ozon за 12,3 млрд рублей открылся в Нижнем Новгороде
16 марта 2026 10:11
Работодатели готовы платить нижегородцам в среднем 74,6 тысячи рублей
16 марта 2026 09:47
Новые правила расчета алиментов ввели в Нижегородской области
14 марта 2026 13:05
38 миллиардеров насчитывается в Нижегородской области
14 марта 2026 10:15
Нижегородцы потратили на автозапчасти за год в среднем 22 тысячи рублей
13 марта 2026 18:20
Прямые рейсы между Нижним Новгородом и Белградом могут запустить с 19 мая
13 марта 2026 17:05
Исследование: российские банки стали быстрее обрабатывать жалобы клиентов
13 марта 2026 16:56
Нижегородские фермеры получили возможность поставлять продукцию в торговые сети через агроагрегаторы
13 марта 2026 16:33
Названы самые высокооплачиваемые вакансии марта в Нижнем Новгороде
ВТБ Мои Инвестиции прогнозируют 82,8 рублей за доллар к концу марта

16 марта 2026 12:32 Экономика
Курс рубля к концу 1 квартала может составить 82,8 рублей за доллар и 12,0 рублей за юань, прогнозируют аналитики ВТБ Мои Инвестиции.

«Продолжаем придерживаться прогноза, согласно которому в 1 квартале 2026 года курс CNY/RUB сможет показать отметку 12,0, а курс USD/RUB может достичь уровня в 82,8», – сообщил инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции Алексей Михеев.

Рост цен на нефть – позитивный фактор для рубля. В последние недели на фоне ситуации на Ближнем Востоке и блокировки Ормузского пролива цены на нефть существенно растут, однако это скорее всего не окажет значимого влияния на курс рубля в краткосрочной перспективе. Аналитики ВТБ Мои Инвестиции ожидают, что с учетом задержек в расчетах, новые цены на нефть будут отражаться на валютной выручке экспортеров примерно через два месяца.

При этом юань становится более дефицитным на фоне прекращения продаж валюты по бюджетному правилу.

«Пара юань-рубль продолжила начатый на прошлой неделе рост и утром 6 марта поднималась до отметки 11,49, обновив максимум года. Основная причина такой динамики рубля — прекращение с 6 марта дня продаж валюты со стороны Банка России в части бюджетного правила. С этого дня суммарные продажи валюты будут на 72% ниже, и составят ₽4,6 млрд в день в рублевом эквиваленте. Теперь на рынке остаются только продажи в части нерегулярных операций, а новой валюты по бюджетному правилу на рынок поступать не будет», – отметил инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции Алексей Михеев.

Фоторепортажи
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
06 марта 2026 15:21
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
Архив
