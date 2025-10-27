Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Общество

Екатерина Лебедева: первые полгода в НИУ

27 октября 2025 16:00 Общество
Екатерина Лебедева: первые полгода в НИУ

Фото: Александр Воложанин

Прошло полгода с момента, как Екатерина Лебедева возглавила НИУ Президентской академии. Она поделилась первыми итогами и планами на будущее в интервью "Российской газете".

Президентская академия — это федеральный университет, готовящий новое поколение лидеров для государственной службы и бизнеса. Как отмечает Лебедева, ключевыми направлениями остаются развитие индивидуальных образовательных траекторий студентов, а также их активное участие в социальных и волонтерских инициативах.

"Период выдался непростым, но насыщенным. Основные события пришлись на лето — это и выпускной, и приемная кампания. Мы входим в число ведущих филиалов по подготовке управленческих кадров. Об этом говорят и цифры: количество заявлений выросло на 50% по сравнению с прошлым годом. По числу абитуриентов мы в тройке лидеров среди филиалов", — подчеркнула ректор.

Она также выделила активную работу студенческого совета. За прошедший учебный год было реализовано около 300 мероприятий, а объем полученных грантов превысил 4 миллиона рублей.

"Это и театральные постановки, и спортивные события, и помощь детским домам. Проходили встречи с известными личностями, например, с протоиереем Андреем Ткачевым, настоятелем храма Святой Живоначальной Троицы в Москве", — рассказала Лебедева.

Отдельное внимание уделяется помощи участникам специальной военной операции. С начала СВО вуз регулярно собирает и отправляет гуманитарную помощь в ЛНР и ДНР. Только в 2025 году состоялось пять поездок, в ходе которых было передано более 12 тонн груза.

НИУ также участвует в программе "Герои. Нижегородская область", реализуемой совместно с КУПНО. Инициатива направлена на интеграцию ветеранов СВО в систему государственного управления и формирование новой управленческой элиты.

Еще одно важное направление — программа "Обучение служением", реализуемая по поручению президента России. Она позволяет студентам получать профессиональный опыт через участие в социальных и волонтерских проектах. В рамках сотрудничества с фондом "Защитники Отечества" молодежь не только учится, но и вносит вклад в преобразование общества.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Екатерина Лебедева РАНХиГС
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных