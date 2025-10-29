Более 100 человек стали пассажирами первых рейсов нового поезда Нижний Новгород - Саранск Общество

Фото: пресс-служба ГЖД

Новый межрегиональный поезд сообщением Нижний Новгород – Саранск совершил первые рейсы 26 октября 2025 года. Его пассажирами стали более 100 человек.

Горьковская железная дорога запустила новый маршрут совместно с Куйбышевской магистрали в целях улучшения качества обслуживания пассажиров и повышения транспортной доступности между Нижегородской областью и Республикой Мордовия. Обслуживают маршрут поездные бригады Волго-Вятской и Башкортостанской пригородных пассажирских компаний.

Для первых пассажиров нового поезда сотрудники АО «ВВППК» организовали лекцию заместителя декана факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ-Нижний Новгород и создателя просветительского проекта «Почтовое» Тимура Хусяинова об истории создания и развития железнодорожной почты. Все участники мероприятия получили в подарок специально разработанные к этому рейсу открытки, которые они могли сразу же заполнить и опустить в почтовый ящик.

Состав курсирует по выходным и праздничным дням, а время в пути занимает около 5 часов. Поезд №7093/№7095 отправляется из столицы Приволжья в 07:35 и прибывает в Саранск в 12:41. В обратном направлении поезд №7094/№7096 отправляется из столицы Мордовии в 17:10, прибывает в Нижний Новгород в 22:23. В пути предусмотрены остановки на станциях Арзамас-1, Шатки, Лукоянов, Ужовка, Кемля, 91 км, Оброчное, Красный Узел.

В состав межрегионального поезда входят тепловоз и комфортабельные вагоны с установками кондиционирования воздуха, биотуалетом и индивидуальными розетками для зарядки мобильных устройств.