Нижегородцы смогут посетить мобильные офисы налоговой в ноябре Общество

Мобильные пункты Федеральной налоговой службы вновь откроются для жителей Нижегородской области в ноябре. Об этом сообщили в пресс-службе УФНС по региону.

Специалисты будут консультировать граждан на площадках, удобных для посещения: в торговых центрах, офисах МФЦ, администрациях муниципалитетов и других общественных местах.

Нижегородцы смогут получить актуальную информацию о начисленных налогах, проверить наличие задолженностей, оформить доступ к сервису "Личный кабинет налогоплательщика", а также задать интересующие вопросы по расчету и оплате налогов.

В Нижнем Новгороде, Дзержинске и Кстове мобильные офисы будут работать по пятницам с 16:00 до 19:00 и по субботам с 10:00 до 14:00 на протяжении всего ноября.

Кроме того, у жителей появится возможность обратиться к специалистам в многофункциональных центрах 12 и 26 ноября — в эти дни мобильные консультации будут доступны с 11:00 до 15:00.

Ранее сообщалось, что задолженности по налогам начнут списывать со счетов нижегородцев без суда уже с 1 ноября.