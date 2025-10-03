Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Geely рассматривает запуск производства автомобилей в Нижнем Новгороде
Названы площадки в Нижегородской области, где может появиться АЭС
Происшествия

03 октября 2025 15:39 Происшествия
Аферисты снова звонят нижегородцам от имени налоговой

В Нижегородской области зафиксированы новые случаи телефонного мошенничества, когда злоумышленники представляются сотрудниками налоговой службы. Об этом предупреждает региональное управление ФНС.

Мошенники звонят гражданам под предлогом проверки неучтённых доходов или задолженности по налогам. В ходе разговора они предлагают помощь в организации визита в инспекцию и просят сообщить код из полученного СМС-сообщения.

Таким образом аферисты пытаются получить доступ к аккаунтам на портале госуслуг или к банковским данным жертв. В некоторых случаях они могут направлять ложные ссылки, ведущие на фальшивые сайты.

В УФНС подчёркивают, что сотрудники налоговой службы не записывают граждан на приём по телефону, не запрашивают коды подтверждения, персональные данные и не предлагают перейти по сторонним ссылкам.

Нижегородцам, получившим подобное обращение, рекомендуется немедленно прекратить разговор и ни в коем случае не передавать конфиденциальную информацию.

В ведомстве напомнили: записаться на приём в налоговую можно самостоятельно через официальный сервис ФНС России "Онлайн-запись на приём в инспекцию". Для этого достаточно указать Ф.И.О., адрес электронной почты, выбрать подразделение, необходимую услугу и удобное время визита.

После заполнения формы на электронную почту пользователя приходит подтверждение с датой и временем приёма. При этом система не требует ввода каких-либо дополнительных кодов из портала госуслуг или других ресурсов.

Ранее сообщалось, что мошенники от имени Торгово-промышленной палаты Нижегородской области просят денег у предпринимателей.

