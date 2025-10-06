ФНС: нижегородцы должны оплатить налоги не позднее 1 декабря

Фото:
Жителям Нижегородской области напомнили о сроке уплаты налогов физических лиц — завершить расчеты необходимо до 1 декабря 2025 года.
К уплате относятся транспортный налог, земельный налог и налог на имущество. Основанием служит налоговое уведомление, которое направляется в личный кабинет единого портала "Госуслуги" либо приходит заказным письмом по почте. Пользователи сервисов ФНС России могут получить документ через "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц".
В уведомлении указаны сумма к уплате, сведения об объекте налогообложения, налоговая база и крайний срок платежа. Также приведены данные, необходимые для перечисления налога как единого налогового платежа в бюджетную систему Российской Федерации: куар-код, штрих-код, УИН и банковские реквизиты.
Оплатить налоги можно онлайн через "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц", сервис "Уплата налогов и пошлин" и личный кабинет на портале "Госуслуги". Кроме того, доступны платежные терминалы, отделения банков и "Почта России".
Подробнее об изменениях в налогообложении физических лиц — на сайте ФНС России: https://www.nalog.gov.ru/nu/.
Напомним, что нижегородцам еще в сентябре начали приходить налоговые уведомления.
Ранее сообщалось, что нижегородские налоговые продлили часы приема по вторникам и четвергам.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+