ФНС: нижегородцы должны оплатить налоги не позднее 1 декабря Экономика

Фото: ФНС России

Жителям Нижегородской области напомнили о сроке уплаты налогов физических лиц — завершить расчеты необходимо до 1 декабря 2025 года.

К уплате относятся транспортный налог, земельный налог и налог на имущество. Основанием служит налоговое уведомление, которое направляется в личный кабинет единого портала "Госуслуги" либо приходит заказным письмом по почте. Пользователи сервисов ФНС России могут получить документ через "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц".

В уведомлении указаны сумма к уплате, сведения об объекте налогообложения, налоговая база и крайний срок платежа. Также приведены данные, необходимые для перечисления налога как единого налогового платежа в бюджетную систему Российской Федерации: куар-код, штрих-код, УИН и банковские реквизиты.

Оплатить налоги можно онлайн через "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц", сервис "Уплата налогов и пошлин" и личный кабинет на портале "Госуслуги". Кроме того, доступны платежные терминалы, отделения банков и "Почта России".

Подробнее об изменениях в налогообложении физических лиц — на сайте ФНС России: https://www.nalog.gov.ru/nu/.

Напомним, что нижегородцам еще в сентябре начали приходить налоговые уведомления.

Ранее сообщалось, что нижегородские налоговые продлили часы приема по вторникам и четвергам.