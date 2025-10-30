Нижегородцы смогут бесплатно сходить в госмузеи в День народного единства

Фото:
4 ноября, в честь государственного праздника Дня народного единства, посещение постоянных экспозиций государственных музеев Нижегородской области будет бесплатным. Об этом сообщили в министерстве культуры Нижегородской области.
В филиалах Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника бесплатно можно будет посмотреть основные экспозиции без экскурсионного сопровождения. Для самостоятельного осмотра без оплаты свои объекты откроет и музей-заповедник А.С. Пушкина "Болдино".
Свободный вход на историческую экспозицию и на временные выставки предоставит Русский музей фотографии. Также к акции присоединится и Нижегородский государственный художественный музей.
Заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович подчеркнул значимость инициативы: "Такие инициативы — важный способ напомнить, что культура объединяет людей сильнее любых лозунгов. Когда музеи и выставки становятся открытыми для всех, это помогает увидеть в истории и искусстве то, что нас роднит и делает единым народом".
Ранее была представлена программа праздничных мероприятий (0+) в День народного единства.
Также сообщалось, что 4 ноября вход в Нижегородский кремль будет ограничен.
