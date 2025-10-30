Раздел проекта #МУЗЫКАВМЕСТЕ появился на сайте приволжского полпреда

На официальном сайте полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе появился новый тематический раздел, посвящённый культурному проекту #МУЗЫКАВМЕСТЕ под названием "Песни Великой Страны. С любовью из Приволжья".
Инициатива реализована при поддержке полпреда президента в ПФО Игоря Комарова, Президентского фонда культурных инициатив, а также проекта "ДНК России". Новый раздел сайта получил название "Музыка ПФО".
В рамках проекта команда #МУЗЫКАВМЕСТЕ посетила все 14 регионов Приволжья, где были записаны семь музыкальных композиций в живом исполнении. Песни, среди которых "Как молоды мы были", "Гляжу в озера синие" и другие, исполнялись на фоне природных, культурных и этнографических достопримечательностей каждого региона.
В тематическом разделе запланированы публикации музыкальных видео, в записи которых приняли участие свыше 400 артистов и творческих коллективов из всех субъектов округа.
Создатели проекта стремятся превратить новый раздел сайта в виртуальное культурное пространство, отражающее самобытность, красоту природы и духовную силу Приволжья. Он станет своеобразной витриной культурного кода региона — его музыкального ДНК.
Жителей Нижегородской области и всего округа приглашают посетить раздел, чтобы отправиться в музыкальное путешествие по одному из самых ярких и многогранных регионов России.
Напомним, что первый видеоролик, размещённый в разделе, посвящён песне "Течет река Волга".
