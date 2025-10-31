Синоптики дали прогноз погоды на выходные в Нижнем Новгороде Общество

В ближайшие выходные в Нижнем Новгороде сохранится прохладная, но преимущественно сухая погода. Об этом сообщает сервис "Яндекс Погода".

В субботу, 1 ноября, температура воздуха днём не превысит +5 градусов, а ночью опустится до +2. В течение дня ожидается северный и северо-восточный ветер, достигающий скорости 8 м/с.

В воскресенье, 2 ноября, погодные условия существенно не изменятся. Утром столбики термометров покажут около +2 градусов, днём температура немного повысится до +3, а ночью вновь опустится до +1. Ветер будет слабым, преимущественно южного, юго-западного и северо-западного направлений, со скоростью до 2 м/с.

Вероятность осадков 1 и 2 ноября минимальна, однако небо будет преимущественно затянуто облаками.

Ранее сообщалось, что синоптики прогнозируют в Нижнем Новгороде теплый ноябрь.