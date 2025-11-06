Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Общество

В лесах Нижегородской области началась подкормка птиц

05 ноября 2025 18:33
В лесах Нижегородской области началась подкормка птиц

Фото: минлесхоз Нижегородской области

В Нижегородской области начался сезон подкормки птиц - это часть ежегодной программы биотехнических мероприятий. Об этом сообщили в региональном Минлесхозе.

Традиционно эти работы проводятся в холодное время года, с осени до весны. В них задействованы не только сотрудники регионального Минлесхоза, но и охотники. Совместными усилиями они обеспечивают птиц дополнительными источниками питания, чтобы они могли благополучно пережить зиму.

«Для сохранения популяций разных видов птиц важно проводить комплекс биотехнических мероприятий. Мы обеспечиваем регулярную выкладку зерновых кормов, монтируем специализированные кормушки, обустраиваем дуплянки, предназначенные для сов и водоплавающих птиц, создаём галечники и порхалища, необходимые для жизнедеятельности боровой дичи. В зимний период на лесных территориях региона обитают такие охотничьи виды, как серая куропатка, глухарь, тетерев и рябчик. Для них организуем специализированные подкормочные площадки с достаточным количеством зерна», - отметил министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Роман Воробьев.

Согласно данным государственного мониторинга, по состоянию на 2025 год в Нижегородской области зафиксирована следующая численность пернатой дичи: 74 687 особей глухаря (в 2024 году 76 627), 41 645 – серой куропатки (в 2024 году 45 396), 133 091 особь тетеревов (в 2024 году 156 291) и 216 962 особи рябчиков (в 2024 году 208 038).

Зерновые смеси, включая овёс, пшеницу, подсолнечник, а также плоды рябины и калины, размещаются в специализированных кормушках и на обустроенных площадках, расположенных в местах обитания птиц, вдалеке от автомобильных трасс и жилых зон, чтобы пернатые чувствовали себя в безопасности.

Сотрудники Госохотнадзора осуществляют постоянный мониторинг состояния кормовых точек, обеспечивают своевременное обновление запасов корма.

В региональном Минлесхозе добавили, что ежегодно жители региона проявляют заботу о благополучии водоплавающих птиц. Появление на водоёмах поздней осенью и вплоть до декабря таких видов водоплавающих птиц, как лебеди, утки и цапли, не должно вызывать тревогу. Обычно постороннее вмешательство не требуется: большая часть особей самостоятельно совершает миграционный полёт, когда будет готова к нему, либо останется зимовать на территории региона.

«Лебеди относятся к числу последних мигрирующих видов птиц. Благодаря особому строению оперения и жировой смазке они способны выдерживать значительное снижение температур и продолжительное пребывание в холодной воде. Что касается уток, то они нередко остаются на водоемах даже в зимний сезон, особенно там, где есть стабильный источник пищи. Напоминаем, что уток нельзя кормить хлебобулочными изделиями. Это может привести к их гибели», - отметили в министерстве.

