Нижегородскому бизнесу предложили оценить проект правил размещения рекламы

Фото: Александр Воложанин

Администрация Нижнего Новгорода вынесла на публичное обсуждение проект нового регламента установки и эксплуатации рекламных конструкций. Документ, подготовленный к утверждению городской думой, полностью заменит действующие с 2012 года правила. Об этом сообщили в пресс-службе уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе.

Отмечается, что проект предполагает введение единых принципов регулирования наружной рекламы. В документе подробно описаны технические требования к конструкциям, порядок их размещения, эксплуатации, а также условия получения разрешений.

Среди ключевых изменений — обязательная техническая экспертиза проектов и схем электроснабжения, введение территориальных зон с разными условиями размещения рекламы, ужесточение требований к качеству и визуальному восприятию конструкций. Также расширяется список оснований для досрочного прекращения разрешений и усиливаются меры административной ответственности за нарушения.

"Мы проанализировали новые правила, и, по нашей оценке, их принятие повлечет за собой дополнительную материальную и административную нагрузку на бизнес", — отметил бизнес-омбудсмен в Нижегородской области Павел Солодкий.

По его словам, предпринимателям придется понести расходы на проектирование, экспертизу, изготовление и обслуживание конструкций. Кроме того, обязательная разработка комплексной проектной документации увеличит стартовые издержки.

Солодкий подчеркнул, что документ требует внимательного изучения со стороны представителей рекламной отрасли. Он призвал предпринимателей направить свои замечания и предложения, пока проект находится на стадии обсуждения. Период оценки регулирующего воздействия продлится до 11 ноября 2025 года.

