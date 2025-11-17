Сергачская ЦРБ опровергла слухи о закрытии роддома Общество

В Центральной районной больнице города Сергач опровергли распространившиеся в социальных сетях слухи о якобы планируемом закрытии местного родильного отделения.

Информацию о том, что роддом продолжает свою работу в обычном режиме, подтвердил представитель системы здравоохранения Нижегородской области Алексей Никонов в своем телеграм-канале.

По словам Никонова, появившиеся в интернете заявления не соответствуют действительности и вводят жителей в заблуждение. Врачи и руководство больницы выразили недоумение по поводу таких публикаций, особенно учитывая тот факт, что родильное отделение пользуется устойчивым спросом среди горожан и жителей близлежащих населенных пунктов.

Администрация ЦРБ подчеркнула, что ни о каком закрытии или сокращении работы роддома речи не идет.

