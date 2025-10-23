ФСБ вскрыла схему с проверками и взятками в нижегородской Росгвардии
Общество

Программа повышения квалификации нижегородских акушеров стартовала в регионе

23 октября 2025 19:50 Общество
Программа повышения квалификации нижегородских акушеров стартовала в регионе

Фото: АНО "Институт демографического развития"

В Нижегородской области стартовала комплексная программа повышения квалификации акушеров-гинекологов, направленная на совершенствование их взаимодействия с пациентками, находящимися в ситуации репродуктивного выбора.

Первыми участниками образовательного курса 22 октября стали врачи из Нижнего Новгорода. В дальнейшем обучение пройдут специалисты из всех муниципальных районов области.

Программу разработали преподаватели ННГУ и ПИМУ при участии практикующих психологов АНО "Институт демографического развития". Курс входит в структуру регионального проекта "Скорая демографическая помощь".

Обучение охватывает как очные, так и дистанционные форматы. Общая длительность курса составляет 36 академических часов. Врачи изучат современные подходы к консультированию беременных женщин, в том числе в сложных жизненных обстоятельствах.

Как сообщили в региональном минздраве, в числе первых 50 участников — сотрудники родильных домов №1 и №4, женских консультаций при ГКБ №40 и роддома №5, городских больниц №21, №33 и №29, а также специалисты из Областного центра охраны здоровья семьи и репродукции.

Организаторы планируют в дальнейшем расширить аудиторию и включить в программу обучения средний медицинский персонал, а также других работников учреждений здравоохранения, вовлечённых в сопровождение женщин в период беременности и принятия репродуктивных решений.

По словам директора Института демографического развития Евгения Журавлёва, программа поможет врачам выстраивать более чуткие и индивидуальные подходы к оказанию поддержки женщинам, оказавшимся перед сложным выбором между сохранением и прерыванием беременности.

"Поддержка женщин в уязвимых ситуациях, связанных с репродуктивным выбором, — одно из приоритетных направлений, влияющих на демографическую динамику региона. Благодаря объединённым усилиям профильных министерств, научного сообщества и общественных организаций формируется новая модель заботы о будущих мамах", — подчеркнул он.

Напомним, что работа по улучшению демографической ситуации в регионе ведётся в рамках национального проекта "Семья". По инициативе губернатора Глеба Никитина, период с 2025 по 2030 год объявлен Пятилетием семьи в Нижегородской области.

Также сообщалось, что в Нижегородской области начал работу мобильный гид по беременности.

Беременность Врачи демография
