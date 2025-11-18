Жителя Омской области осудят за попытку убийства коллег в Выксе Происшествия

Следственные органы завершили расследование уголовного дела против жителя Омской области, которого обвиняют в попытке убийства двух человек. Инцидент произошел в городе Выксе Нижегородской области.

По данным следствия, 15 августа 2025 года в одной из квартир на улице Вавилина между тремя мужчинами, работавшими вместе, вспыхнул конфликт. В разгар ссоры обвиняемый схватил нож и нанес ранения двум своим коллегам.

Пострадавшие получили серьезные травмы и были госпитализированы. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи, их жизни удалось спасти.

Мужчину задержали, и по решению суда он был заключен под стражу на время следствия.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд с утвержденным обвинительным заключением. Ему инкриминируется преступление по ч. 3 ст. 30 и п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ — покушение на убийство двух лиц. В ближайшее время дело будет рассмотрено по существу.

