Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
Нижегородская область лидер в обслуживании медоборудования
Миллион рублей вместо земли предложили выдавать многодетным семьям
ДК имени Ленина в Нижнем Новгороде отремонтируют в 2028 году
Последние новости рубрики Происшествия
18 ноября 2025 20:00Серийную автобусную воровку поймали в Нижнем Новгороде
18 ноября 2025 19:37Жителя Омской области осудят за попытку убийства коллег в Выксе
18 ноября 2025 18:14Серьезные нарушения нашли на нижегородском молочном заводе
18 ноября 2025 17:53Мошенники похитили у нижегородцев 158 млн рублей за неделю
18 ноября 2025 12:32Легковушка улетела в кювет под Арзамасом
18 ноября 2025 11:56Снегоуборочная машина сбила женщину в Нижнем Новгороде
18 ноября 2025 11:43Дело о гибели ребенка из-за обрушения стены на Автозаводе направлено в суд
18 ноября 2025 09:00Житель Дзержинска пытался зарезать своего знакомого
17 ноября 2025 16:42Легковой автомобиль загорелся на ходу на Бору
17 ноября 2025 14:50Таксист врезался в ограждение на Борском мосту: пострадал пассажир
Происшествия

Жителя Омской области осудят за попытку убийства коллег в Выксе

18 ноября 2025 19:37 Происшествия
Жителя Омской области осудят за попытку убийства коллег в Выксе

Следственные органы завершили расследование уголовного дела против жителя Омской области, которого обвиняют в попытке убийства двух человек. Инцидент произошел в городе Выксе Нижегородской области.

По данным следствия, 15 августа 2025 года в одной из квартир на улице Вавилина между тремя мужчинами, работавшими вместе, вспыхнул конфликт. В разгар ссоры обвиняемый схватил нож и нанес ранения двум своим коллегам.

Пострадавшие получили серьезные травмы и были госпитализированы. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи, их жизни удалось спасти.

Мужчину задержали, и по решению суда он был заключен под стражу на время следствия.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд с утвержденным обвинительным заключением. Ему инкриминируется преступление по ч. 3 ст. 30 и п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ — покушение на убийство двух лиц. В ближайшее время дело будет рассмотрено по существу.

Ранее сообщалось, что дело о гибели ребенка из-за обрушения стены в Автозаводском районе направили в суд.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Выксунский г.о. Следственное управление Уголовное дело
Новости по теме
18 ноября 2025 09:00Житель Дзержинска пытался зарезать своего знакомого
06 ноября 2025 19:59Подозреваемого в нападении с ножом на двух женщин поймали в Нижнем Новгороде
06 ноября 2025 19:15Нижегородец, забивший насмерть своего знакомого, предстанет перед судом
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
