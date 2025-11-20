Ссора сторожа и пациента больницы в Дзержинске закончилась поножовщиной Происшествия

В Дзержинске полицейские задержали 65-летнего мужчину, который, по версии следствия, ранил ножом посетителя больницы во время конфликта. Инцидент произошёл прямо на территории медицинского учреждения.

Как сообщили в ГУ МВД России по региону, в середине ноября в одну из городских больниц доставили 37-летнего мужчину с проникающим ранением живота. Врачи сообщили в полицию, что травма серьёзная и расценивается как тяжкий вред здоровью.

Выяснилось, что пострадавший пришёл в больницу за помощью. Там у него произошёл конфликт со сторожем, в ходе которого последний и нанёс удар ножом. По словам подозреваемого, он применил оружие после того, как мужчина дважды ударил его по лицу.

Полицейские оперативно установили личность предполагаемого нападавшего. Им оказался ранее не судимый 65-летний житель Дзержинска. Его задержали в тот же день у дома родственницы на проспекте Ленина.

Сначала мужчину привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство. После этого его заключили под стражу.

В больнице, где произошёл инцидент, полицейские провели осмотр и изъяли нож, а также другие предметы, которые могут быть доказательствами по делу.

Возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Виновному может грозить серьёзное наказание, вплоть до лишения свободы.

