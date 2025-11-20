Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
ДК имени Ленина в Нижнем Новгороде отремонтируют в 2028 году
Миллион рублей вместо земли предложили выдавать многодетным семьям
Нижегородская область — лидер в обслуживании медоборудования
Происшествия

Ссора сторожа и пациента больницы в Дзержинске закончилась поножовщиной

20 ноября 2025 15:43
Ссора сторожа и пациента больницы в Дзержинске закончилась поножовщиной

В Дзержинске полицейские задержали 65-летнего мужчину, который, по версии следствия, ранил ножом посетителя больницы во время конфликта. Инцидент произошёл прямо на территории медицинского учреждения.

Как сообщили в ГУ МВД России по региону, в середине ноября в одну из городских больниц доставили 37-летнего мужчину с проникающим ранением живота. Врачи сообщили в полицию, что травма серьёзная и расценивается как тяжкий вред здоровью.

Выяснилось, что пострадавший пришёл в больницу за помощью. Там у него произошёл конфликт со сторожем, в ходе которого последний и нанёс удар ножом. По словам подозреваемого, он применил оружие после того, как мужчина дважды ударил его по лицу.

Полицейские оперативно установили личность предполагаемого нападавшего. Им оказался ранее не судимый 65-летний житель Дзержинска. Его задержали в тот же день у дома родственницы на проспекте Ленина.

Сначала мужчину привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство. После этого его заключили под стражу.

В больнице, где произошёл инцидент, полицейские провели осмотр и изъяли нож, а также другие предметы, которые могут быть доказательствами по делу.

Возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Виновному может грозить серьёзное наказание, вплоть до лишения свободы.

Ранее сообщалось, что неизвестный напал на охранника больницы в Дзержинске.

