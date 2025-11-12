Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Общество

В России предложили запретить продажу алкоголя в новогодние праздники

12 ноября 2025 16:22 Общество
В России предложили запретить продажу алкоголя в новогодние праздники

Фото: Александр Воложанин

В России предложили ввести запрет на продажу алкоголя в период с декабря до окончания новогодних праздников. Инициатива направлена на решение демографических проблем и популяризацию здорового образа жизни, включая занятия спортом.

Предложение ограничить продажу алкоголя поступило от Павла Болоянгова, руководителя движения "Армия трезвости" и чемпиона мира по панкратиону. Он сослался на успешный опыт антиалкогольной кампании в СССР, начатой в 1985 году. По мнению Болоянгова, запрет на алкоголь в новогодние праздники может спасти тысячи жизней и способствовать здоровому образу жизни.

Болоянгов утверждает, что употребление алкоголя в новогодние праздники часто приводит к трагедиям, включая отравления и травмы. Он считает, что запрет на продажу алкоголя в этот период может снизить количество несчастных случаев.

Инициатива вызвала споры среди экспертов. Одни видят в ней возможность улучшить демографическую ситуацию и снизить количество алкогольных отравлений. Другие считают, что такой запрет приведёт к росту нелегального рынка.

Так председатель Национального союза защиты прав потребителей и руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин считает, что инициатива Болоянгова не получит законодательного одобрения. По его мнению, полный запрет на продажу алкоголя приведёт к росту теневого рынка и не решит проблему чрезмерного потребления.

Шапкин в разговоре с 360.ru, что важно не только ограничивать доступ к алкоголю, но и формировать здоровое отношение к его употреблению. Он предлагает усилить антиалкогольную пропаганду, особенно среди молодежи, и ограничить демонстрацию употребления алкоголя в СМИ и кино.

По его мнению, проблема алкоголизма в России гораздо глубже и требует комплексного подхода. Он указывает на необходимость изменения менталитета общества и создания условий для здорового образа жизни.

Теги:
Алкоголь Здоровье Спорт
