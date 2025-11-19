ДК имени Ленина в Нижнем Новгороде отремонтируют в 2028 году
Общество

Нижегородские депутаты просят Госдуму ужесточить контроль за продажей алкоголя

19 ноября 2025 13:17 Общество
Нижегородские депутаты просят Госдуму ужесточить контроль за продажей алкоголя

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

Регулирование торговли алкоголем вновь стало предметом обсуждения в Законодательном собрании Нижегородской области. На заседании комитета по экономике 19 ноября парламентарии поддержали инициативу направить обращение к председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой внести ясность в действующие правила продажи спиртного.

Одной из главных целей обращения депутаты назвали необходимость борьбы с нелегальной торговлей алкоголем. По словам заместителя председателя Заксобрания Дмитрия Краснова, важно поддержать добросовестных предпринимателей, которым приходится конкурировать с теневыми продавцами.

Депутат Антон Ананьин привел конкретный пример: в Сормовском районе областного центра рядом со школой на расстоянии от 30 до 70 метров работают сразу четыре точки, где свободно продается алкоголь. Такое положение он назвал недопустимым.

Коллега Ананьина, Дмитрий Малухин, обратил внимание на ситуацию в сельской местности, где, по его словам, нелегальные продавцы уже устраивают между собой своеобразные конкурсы. Он подчеркнул, что прокуратура должна активнее подключаться к решению проблемы, поскольку располагает необходимыми полномочиями.

Председатель комитета Игорь Норенков отметил, что обращение к Володину — это реакция на реальные трудности, с которыми сталкиваются муниципальные власти. По его словам, сегодня на местах практически нет эффективных механизмов для пресечения незаконной торговли спиртным.

"Наше предложение соответствует ранее утвержденному плану. Необходимо создать юридически выверенную процедуру выявления нарушителей. Сейчас даже отличить нелегального продавца от обычного кафе бывает крайне сложно", — пояснил Норенков.

Кроме того, депутаты предлагают на федеральном уровне закрепить четкие определения для понятий "ресторан", "бар" и "кафе". Это, по их мнению, позволит исключить случаи, когда торговые точки используют расплывчатость формулировок, чтобы обойти ограничения на продажу алкоголя.

Проект обращения поддержали 12 депутатов, один воздержался. Рассмотрение документа состоится на ближайшем заседании регионального парламента.

Ранее сообщалось, что почти 900 бутылок алкоголя без лицензии нашли в Нижегородской области. 

Напомним, что правительство Нижегородской области продолжает работать над законопроектом, который ограничивает продажу алкоголя в регионе.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

